التقويم الاقتصادي: أهم قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي وأرباح شركات النفط العملاقة

تشهد الأسواق المالية العالمية تحسناً ملحوظاً في المعنويات وزيادة في الإقبال على المخاطرة، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها بورصة وول ستريت والانتعاش الحاد في أسواق الأسهم الآسيوية. وقد دعمت هذه الحركة التوقعات المتفائلة والنتائج القوية لقطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات. في الوقت نفسه، يظل المستثمرون متيقظين للمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تتجه أسعار النفط نحو إغلاق شهري قوي، حيث تواصل الأسواق مراقبة التطورات حول مضيق هرمز عن كثب. في غضون ذلك، يُقيّم المستثمرون بنشاط قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ستركز جلسة اليوم على البيانات الأولية الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين والناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو، وقراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وبيانات أرباح شركات النفط الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون.

أهم البيانات الصادرة عن الجلسة الآسيوية:

اليابان - الإنتاج الصناعي (شهرياً) لشهر يونيو: انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.8% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 1.2% والقراءة السابقة البالغة +3.6%.

اليابان - مبيعات التجزئة (على أساس سنوي) لشهر يونيو: بلغت النسبة 1.7% على أساس سنوي، مقابل توقعات المحللين البالغة 2.1% وقراءة سابقة بلغت 2.8%.

الصين - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء لشهر يوليو: بلغ المؤشر 49.4 نقطة، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 49.3 نقطة وقراءة سابقة بلغت 49.5 نقطة.

الصين - مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء لشهر يوليو: بلغ المؤشر 50.2 نقطة، مقارنةً بـ 50.5 نقطة في الشهر السابق.

أستراليا - مبيعات التجزئة (على أساس شهري) لشهر يونيو: ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 0.2%، وذلك بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.6%.

انتعاش قوي في أسواق الأسهم الآسيوية: حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب قوية، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني مدفوعًا بتفاؤل قطاع التكنولوجيا.

يستقر سعر الذهب قرب 4100 دولار أمريكي للأونصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يبقى سعر خام برنت عند حوالي 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية

٨:٣٠ سويسرا - مبيعات التجزئة المعدلة موسمياً (سنوياً) (يونيو). التوقعات: ٣.١٪. القراءة السابقة: ٣.٥٪.

٨:٤٥ فرنسا - التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (سنوياً) (يوليو). التوقعات: ١.٨٪. القراءة السابقة: ١.٨٪.

٨:٤٥ فرنسا - التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنوياً) (يوليو). التوقعات: ٢.١٪. القراءة السابقة: ٢.٠٪.

٩:٣٠ بولندا - التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (سنوياً) (يوليو). التوقعات: ٣.٠٪. القراءة السابقة: ٢.٥٪.

٩:٥٥ ألمانيا - معدل البطالة المعدل موسمياً (يوليو). التوقعات: ٦.٣٪. القراءة السابقة: ٦.٣٪.

11:00 منطقة اليورو - التضخم الأولي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا) (يوليو). التوقعات: 2.9%. القراءة السابقة: 2.8%.

11:00 منطقة اليورو - التضخم الأساسي الأولي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا) (يوليو). التوقعات: 2.4%. القراءة السابقة: 2.4%.

14:30 كندا - الناتج المحلي الإجمالي الشهري (شهريًا) (مايو). التوقعات: 0.2%. القراءة السابقة: 0.5%.

15:45 الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (يوليو). التوقعات: 56.7. القراءة السابقة: 56.7.

19:00 الولايات المتحدة - عدد منصات حفر النفط (أسبوعيًا). التوقعات: 451. القراءة السابقة: 450.

أرباح الشركات (وول ستريت/أوروبا)

قبل افتتاح السوق:

شركة إكسون موبيل (وول ستريت)

شركة شيفرون (وول ستريت)

شركة أبفي (وول ستريت)

شركة كولجيت-بالموليف (وول ستريت)

شركة إنبريدج (وول ستريت/كندا)

مجموعة نات ويست (أوروبا)

شركة إنجي (أوروبا)

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة:

EUR/USD- نظراً لتزامن صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة من منطقة اليورو، بما في ذلك بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.

النفط الخام (خام غرب تكساس الوسيط/برنت) - نظراً للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإعلان أرباح اليوم من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون.

قطاع التكنولوجيا/مؤشرات الأسهم الأمريكية (ناسداك/ستاندرد آند بورز 500) - حيث يُقيّم المستثمرون اتجاه السوق في أعقاب سلسلة من إعلانات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتحسن العام في معنويات المخاطرة العالمية.