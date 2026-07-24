حصاد الأسواق: التوترات الجيوسياسية تضغط على وول ستريت والنفط يخترق حاجز 100 دولار

استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.

قفزة استثنائية في أسعار النفط: استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.

قفزة استثنائية في أسعار النفط: استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.

قفزة استثنائية في أسعار النفط: استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.

قفزة استثنائية في أسعار النفط: استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.

قفزة استثنائية في أسعار النفط: استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.

قفزة استثنائية في أسعار النفط: استجابة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف انقطاع الإمدادات، قفز خام برنت بقوة مسجلاً أعلى مستوياته منذ شهر مايو. وقد تخطت الأسعار حاجز الـ 100 دولار للبرميل، لتصل في أعلى مستوياتها خلال اليوم إلى 102 دولار للبرميل.