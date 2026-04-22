حصاد الأسواق 🗽 مؤشرات وول ستريت تواصل ارتفاعها مع تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران (22.04.2026)

- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إعلان دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وهو ما فسّره السوق كإشارة إلى تخفيف مؤقت للتوترات الجيوسياسية. بعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية، من المقرر الإعلان عن أرباح شركتي تسلا (TSLA.US) وآي بي إم (IBM.US)، بينما يبقى جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفًا نسبيًا.
- عمليًا، استجاب المستثمرون بعودة طفيفة لشهية المخاطرة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%، حيث بدأت الأسواق في استيعاب سيناريو قد يؤدي فيه انخفاض التوترات إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط ودعم آفاق النمو الاقتصادي.
- في الوقت نفسه، انخفض الدولار الأمريكي، وهو ما يعكس عادةً تحولًا جزئيًا عن أصول الملاذ الآمن مع انتقال الأسواق من موقف دفاعي إلى بيئة أكثر حذرًا وإقبالًا على المخاطرة.
- تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن هذا الانتعاش جاء بعد جلسة تداول ضعيفة. فقد انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، حيث استمر الغموض المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية في التأثير سلبًا على معنويات المستثمرين.
- مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الانتعاش جاء بعد جلسة تداول ضعيفة. فقد انخفضت المؤشرات القياسية الأمريكية لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، حيث استمر الغموض المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية في التأثير على معنويات المستثمرين.
- في سوق السلع، ظلّت الأوضاع متوترة. استقر سعر خام برنت حول 98 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف في المعنويات على المدى القصير، لا تزال الأسواق تُقيّم علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة مرتبطة بالشرق الأوسط.
- وظلّت المعنويات في آسيا ضعيفة. انخفض مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.7% يوم الثلاثاء، عقب خسائر سابقة في وول ستريت، حيث قيّم المستثمرون مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.
- وفي أوروبا، كانت التوقعات للجلسة حذرة أيضًا. فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الأسواق الأمريكية، كان من المتوقع أن تفتتح الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف، مما يوحي بأن الأسواق العالمية لم تتعامل بعد مع الوضع على أنه قد حُسم تمامًا.
- وكان إعلان ترامب نفسه مطمئنًا وغامضًا في آن واحد. فمن جهة، أكّد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى؛ ومن جهة أخرى، ألقى باللوم في عدم إحراز تقدم في المحادثات على ما وصفه بهيكل قيادي "متصدع بشدة" في طهران.
- من منظور السوق، من المهم أن تخطط الولايات المتحدة لوقف المزيد من الضربات العسكرية مع الإبقاء على حصار مضيق هرمز، حيث لا تزال حركة الملاحة البحرية مضطربة بشدة. بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أنه على الرغم من انخفاض المخاطر العسكرية مؤقتًا، إلا أن مخاطر الإمداد في سوق النفط لم تختفِ تمامًا.
المصدر: xStation5
