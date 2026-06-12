حصاد الأسواق - انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب السلام (12.06.2026)

🌍 الجغرافيا السياسية
- أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق شبه مؤكد مع إيران، ما أدى إلى وقف الضربات الأمريكية المخطط لها وبثّ تفاؤلاً مفاجئاً في الأسواق العالمية.
- من المتوقع توقيع اتفاق سلام في أوروبا في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.
- تنأى السلطات في طهران بنفسها عن إعلان البيت الأبيض، مؤكدةً أن الموافقة النهائية من المرشد الأعلى لم تصدر بعد. من جهة أخرى، تشير وكالة أنباء فارس إلى احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق.
- بحسب تقارير أكسيوس، يتضمن الاتفاق وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، ورفعاً جزئياً للعقوبات المفروضة على إيران.
- لا تزال التوترات مرتفعة في المياه المحيطة بمضيق هرمز، حيث أسقطت القوات الأمريكية طائرتين إيرانيتين مسيرتين قتاليتين كانتا تستهدفان سفناً تجارية ليلاً.
- وقد اعترضت البحرية الإيرانية ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق، وسُجلت انفجارات قرب سيريك.
📈 أسواق الأسهم والشركات
- شهدت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب هائلة مدفوعةً بانخفاض حدة التوتر، حيث ارتفع مؤشر MSCI AC آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.5%، مسجلاً أفضل أداء له في شهرين.
- وقفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو 4%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 2.8%. أما عقد JP225 فهو منخفض بشكل طفيف. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5%، بينما ارتفع مؤشر هونغ كونغ (هانغ سينغ CE) بنسبة 1.6%.
- ارتفعت العقود الآجلة في أوروبا خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنها تتراجع حاليًا عن بعض مكاسبها، وهي منخفضة بشكل طفيف قبل الافتتاح. ومع ذلك، من المتوقع أن يفتتح التداول النقدي على ارتفاع، نظرًا لأن معظم مكاسب الأمس تحققت في العقود الآجلة.
- وتُطرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام في بورصة ناسداك اليوم بعد طرح قياسي بقيمة 75 مليار دولار، حيث يُسعّر السوق غير الرسمي الأسهم بعلاوة 35%، مما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 2.4 تريليون دولار.
- أعلنت شركة أدوبي عن رحيل مديرها المالي، مما يُعمّق الفجوة في فريق الإدارة بعد إعلان استقالة الرئيس التنفيذي.
- ارتفعت أسهم شركة إنتل بقوة بعد أن رفع بنك أوف أمريكا توصيته بشأن الشركة الأمريكية لصناعة الرقائق إلى "شراء".
- قدّمت مجموعة علي بابا عرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار للاستحواذ على شركة بوبو، ما يُشكّل تحديًا مباشرًا لمنافستها ميتوان في قطاع التجارة الإلكترونية.
📊 الاقتصاد الكلي والسندات
- انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ عقب خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.47%.
- غيّر سوق أسعار الفائدة توقعاته بشكل جذري بشأن الاحتياطي الفيدرالي، ما دفعه إلى تأجيل رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى الربع الأول من عام 2027.
- انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% شهريًا في أبريل، وهو ما يتوافق مع التوقعات، بينما تباطأ قطاع الخدمات بنسبة 0.2% شهريًا.
- بلغ معدل التضخم النهائي لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر مايو 2.6% على أساس سنوي، مؤكدًا بذلك التقديرات السابقة، ومنخفضًا عن مستوى 2.9% المسجل في أبريل.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في نيوزيلندا إلى 49.9 نقطة، مما يعكس التأثير السلبي لتكاليف الوقود والصراع في الشرق الأوسط.
🛢️ السلع
- انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد استجابةً لأخبار السلام المحتملة. ويتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مارس. ويتداول خام غرب تكساس الوسيط بأقل من 85 دولارًا للبرميل.
- تشهد مخزونات الوقود والسلع العالمية انخفاضًا حادًا. وتُعد احتياطيات الوقود في سنغافورة الأدنى منذ عام 2013، بينما تتراجع مخزونات النفط الأمريكية منذ خمسة أسابيع.
- انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7%، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ويتداول الذهب حاليًا بأقل من 4200 دولار للأونصة.
💱 العملات
- تبقى أزواج العملات الرئيسية مستقرة. يبلغ سعر صرف زوج العملات الرئيسي، اليورو مقابل الدولار الأمريكي، 1.1567، بينما يُتداول اليوان الصيني عند 6.7642 مقابل الدولار.
- انخفض الين الياباني بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليصل إلى 160.25، محافظًا على ضغوطه قرب منطقة التدخل المحتمل في سوق العملات. ومن المرجح أن يتخذ بنك اليابان قرارًا بشأن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
العملات الرقمية
- انتعشت عملة البيتكوين خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنها انخفضت حاليًا بنسبة 0.5% وتراجعت إلى ما دون 63,000 دولار.
ملخص اليوم: "لحظة تاكو" تدعم انتعاش المؤشرات
هل كسر الذهب فعلاً الاتجاه الصعودي
هل تدخل شركة OpenAI في حرب أسعار قبل طرحها للاكتتاب العام؟
الولايات المتحدة: انتعاش بعد تراجع، وترامب يهدد باستئناف الحرب مع إيران