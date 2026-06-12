حصاد الأسواق - انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب السلام (12.06.2026)

وقفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو 4%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 2.8%. أما عقد JP225 فهو منخفض بشكل طفيف. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5%، بينما ارتفع مؤشر هونغ كونغ (هانغ سينغ CE ) بنسبة 1.6%.

وقفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو 4%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 2.8%. أما عقد JP225 فهو منخفض بشكل طفيف. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5%، بينما ارتفع مؤشر هونغ كونغ (هانغ سينغ CE ) بنسبة 1.6%.

وقفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو 4%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 2.8%. أما عقد JP225 فهو منخفض بشكل طفيف. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5%، بينما ارتفع مؤشر هونغ كونغ (هانغ سينغ CE ) بنسبة 1.6%.

وقفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو 4%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 2.8%. أما عقد JP225 فهو منخفض بشكل طفيف. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5%، بينما ارتفع مؤشر هونغ كونغ (هانغ سينغ CE ) بنسبة 1.6%.

وقفز مؤشر نيكاي الياباني بنحو 4%، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 2.8%. أما عقد JP225 فهو منخفض بشكل طفيف. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5%، بينما ارتفع مؤشر هونغ كونغ (هانغ سينغ CE ) بنسبة 1.6%.