حصاد الأسواق: انخفاض في الأسواق الآسيوية بسبب عمليات بيع مكثفة لأشباه الموصلات الأمريكية. الأنظار متجهة نحو شركة TSMC

📉 المؤشرات والجلسة الآسيوية
- افتتحت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف، محتفظة بقربها من إغلاق الأمس بعد جلسة متقلبة، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات ناسداك (US100)، وستاندرد آند بورز 500 (US500)، وداو جونز (US30)، وراسل 2000 (US2000) بنسبة 0.15% تقريبًا، متماشيةً مع حركة العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي (EU50).
- سهم سبيس إكس يسجل أدنى مستوى له على الإطلاق قبل رحلة ستار شيب: انخفضت أسهم سبيس إكس (SPCX.US) إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 132.75 دولارًا، متجاوزةً سعر طرحها الأولي البالغ 135 دولارًا. وعلى الرغم من التفاؤل السائد في وول ستريت، يتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى رحلة ستار شيب التجريبية الثالثة عشرة المرتقبة بشدة يوم الخميس، والتي تُعد محفزًا رئيسيًا على المدى القريب.
- تراجعت الأسواق الآسيوية يوم الخميس متأثرةً بانخفاض حاد في أسعار رقائق أشباه الموصلات وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز الاستراتيجي. وبينما انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.7% (مؤشر JP225: -1.24%)، وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 6%، مع تراجع أسهم عملاقي صناعة الرقائق إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بنسب تتراوح بين 8% و11%، خالف مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ هذا الاتجاه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.7%.
- المستثمرون ينتظرون نتائج شركة TSMC لاستشراف الطلب على الذكاء الاصطناعي: على الرغم من ضعف السوق بشكل عام، لا يزال تركيز المستثمرين منصباً بشكل كبير على تقرير أرباح TSMC الفصلية القادمة لتقييم استدامة الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
🌍 الاقتصاد والجيوسياسة
- بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).
- وزيرة المالية كاتاياما تكرر تحذيرات طوكيو بشأن سوق الصرف الأجنبي مع استمرار الضغط على الين: كررت ساتسوكي كاتاياما التحذيرات المعتادة بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أسواق العملات في أي وقت تراه ضروريًا. ومع ذلك، لم تقدم أي تفاصيل محددة جديدة في ظل استمرار تذبذب الين قرب مستوى 162 ينًا للدولار. وامتنعت كاتاياما عن التعليق على مستويات محددة لأسعار الصرف، مشيرةً إلى أن أسعار الصرف تتأثر بعوامل متعددة، وأضافت أن تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية لليابان أمر أساسي للحفاظ على الثقة في الين.
- ترامب يدرس تصعيدًا عسكريًا ضد إيران: يميل الرئيس ترامب إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية. تشمل الخطط العملياتية قيد المناقشة على أعلى المستويات تكثيف الغارات الجوية، ونشر قوات برية للسيطرة على جزر استراتيجية مثل جزيرة خارك، واستهداف المواقع المحصنة تحت الأرض المشتبه في استضافتها لأنشطة نووية سرية.
- يفضل ترامب تجميد أسعار الفائدة على رفعها، ويتوقع انخفاض التضخم: صرح الرئيس ترامب بأنه يعتقد أن التضخم سينتهي العام عند مستوى أقل من المستويات الحالية. وأكد مجددًا أنه على الرغم من رغبته في خفض أسعار الفائدة، إلا أن تجميد تعديلاتها يبقى أفضل من رفعها.
(الفوركس)
- تداول هادئ على أزواج العملات الرئيسية: يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بمكاسب طفيفة بلغت +0.05%، حيث أدى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين إلى تهدئة توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ولا تتجاوز تقلبات أزواج العملات الأكثر سيولة (USDJPY، EURUSD، GBPUSD) +/- 0.05%.
- تشهد عملات أستراليا ونيوزيلندا والفرنك السويسري بعض التباين: باستثناء التداول المستقر، سجلت عملات أستراليا ونيوزيلندا ارتفاعًا طفيفًا (دولار نيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.15%، دولار أسترالي مقابل الدولار الأمريكي: -0.1%). ومن بين عملات مجموعة العشر، يُعد الفرنك السويسري الأكثر انخفاضًا (جنيه إسترليني مقابل فرنك سويسري، دولار أمريكي مقابل فرنك سويسري: +0.25%). وارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.1467.
🛢️ الطاقة والمعادن النفيسة
- تتعرض سلع الطاقة لضغوط بيع: انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتصل إلى 84.50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.65% لتصل إلى 79.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5% في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت بنسبة 0.2% في أوروبا.
- انخفاض آخر للمعادن النفيسة: تتراجع أسعار المعادن النفيسة مجددًا على الرغم من استقرار الدولار الأمريكي. انخفض سعر الذهب بنسبة 0.7% إلى 4030 دولارًا للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 0.8% إلى 57.30 دولارًا للأونصة.
عاجل: ارتفاع GBPUSD بنسبة 0.1% بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي فاقت التوقعات
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