حصاد الأسواق: انخفاض في الأسواق الآسيوية بسبب عمليات بيع مكثفة لأشباه الموصلات الأمريكية. الأنظار متجهة نحو شركة TSMC

بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).

بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).

بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).

بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).

بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).

بنك كوريا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.75% مع ارتفاع التضخم: رفع بنك كوريا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهي المرة الأولى منذ يناير 2023 - لمكافحة التضخم المستقر عند 3.2%، مدعومًا بنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (+3.8%).