ناسداك 100 ينتعش مع عودة شهية المخاطرة بفضل الأرباح وانخفاض العوائد - 4 رسوم بيانية مثيرة للاهتمام 📈

شهد ناسداك 100 انتعاشًا قويًا بعد دخوله مرحلة التصحيح في نهاية يوليو. انخفض المؤشر، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، من أعلى مستوى قياسي له عند 30,740 نقطة، والذي سجله في 2 يونيو، إلى 27,257 نقطة في 29 يوليو، قبل أن يتعافى إلى ما يقارب 30,000 نقطة بحلول 5 أغسطس. وجاء هذا الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 11.3% عن أعلى مستوى تاريخي، مما ساهم في تخفيف حدة التقييمات المبالغ فيها وتقليل بعض المراكز المفرطة التي تراكمت في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

انخفاض ناسداك 100

أكدت نتائج الأرباح القوية والتوقعات المحسّنة من شركات مثل بالانتير وأمازون ومزودي خدمات الحوسبة السحابية الرائدين للمستثمرين أن الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي لا يزال يُترجم إلى إيرادات أعلى، وطلب أقوى على خدمات الحوسبة السحابية، وتوسع مستمر في مراكز البيانات. كما ساهمت التوقعات القوية لشركة بالانتير، إلى جانب تحسن الطلب المدفوع بمشاريع مراكز البيانات، في توسيع نطاق الانتعاش ليشمل شركات أخرى غير شركات أشباه الموصلات التقليدية. كانت الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحسين التوجيهات المؤسسية من بين العوامل الرئيسية وراء الانتعاش الأخير في قطاع التكنولوجيا.

تركيز قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات

تُشكّل شركات التكنولوجيا ما يقارب 58.3% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100، مما يُبرز حساسية المؤشر الشديدة لتغيرات التوقعات المُحيطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتُمثّل شركات أشباه الموصلات وحدها نحو 30.2% من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر.

ارتفع وزن قطاع أشباه الموصلات إلى ما يقارب 34% في يونيو/حزيران قبل أن ينخفض ​​إلى أقل من 29% خلال تصحيح يوليو/تموز. من جهة، يُمكن اعتبار هذا الانخفاض الطفيف في التركيز مؤشرًا إيجابيًا على التنويع. ومن جهة أخرى، يُؤكّد الوزن المرتفع للقطاع مدى اعتماد المؤشر ككل على أسهم أشباه الموصلات. يُساعد هذا التركيز في تفسير ديناميكيات أسعار مؤشر ناسداك 100: إذ يُمكن أن تُؤدي التوقعات المُحسّنة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع سريع في المؤشر، بينما يُمكن أن يُؤدي انخفاض الطلب على أشباه الموصلات أو ضعف العائدات على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض حاد مماثل.

فرص العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل الأمريكي

يتضح الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي خارج نطاق الأسواق المالية أيضًا. فقد شكلت الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ما يقارب 5.9% من إجمالي إعلانات الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو 2026، مقارنةً بـ 4.4% في بداية العام، و2.7% في يناير 2025، ونحو 1.9% في بداية عام 2020.

يشير هذا التوجه إلى أن الشركات تتجاوز المرحلة التجريبية لتبني الذكاء الاصطناعي، وتتجه بشكل متزايد إلى توظيف كوادر لتطوير ونشر وصيانة المنتجات والعمليات التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

اتساع نطاق مؤشر ناسداك 100

في 4 أغسطس، كان ما يقارب 69% من مكونات مؤشر ناسداك 100 يتداول فوق متوسطاته المتحركة لـ 200 يوم، مرتفعًا من 58% عند أدنى مستوى وصل إليه السوق مؤخرًا. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة فوق متوسطاتها المتحركة لـ 50 يومًا من 39% في 23 يوليو إلى 58%.

يشير هذا التحسن إلى أن الانتعاش لا يقتصر على عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة، بل تشارك فيه شريحة أوسع من المؤشر، مما يعزز استدامته. مع ذلك، لا تزال 42% من مكونات المؤشر دون متوسطاتها المتحركة لـ 50 يومًا، مما يدل على أنه على الرغم من تحسن ظروف السوق على المدى القصير، إلا أن الاتجاه الصعودي لم يصبح واسع النطاق بشكل كامل بعد.

كان موسم إعلان أرباح الربع الثاني قوياً للغاية حتى الآن، لكن توقعات المستثمرين لا تزال مرتفعة جداً. قد تُعلن الشركات عن نمو قوي، ومع ذلك قد تشهد انخفاضاً في أسعار أسهمها إذا لم تتجاوز توقعاتها أو هوامش ربحها أو عوائد استثماراتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي توقعات السوق المتفائلة أصلاً.