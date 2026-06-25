حصاد الأسواق: انتعاش وول ستريت بعد أرباح قوية لشركة مايكرون 📈 هل عادت نشوة الذكاء الاصطناعي؟

تنفست الأسواق العالمية الصعداء بعد إعلان شركة مايكرون ( MU.US ) عن نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات وتوقعاتها الإيجابية، مما عزز النظرة المتفائلة بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على أشباه الموصلات. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.8%، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%. وفي آسيا، تفوقت كوريا الجنوبية، حيث ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة تصل إلى 7% عند ذروته خلال اليوم. وتشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية أيضًا إلى افتتاح مرتفع، حيث ارتفع مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.4%.

وكان المحفز الرئيسي هو تقرير أرباح مايكرون. فقد ارتفعت أسهم الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة بنسبة 15% في التداولات المسائية بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى بكثير من توقعات وول ستريت. وفسر المستثمرون هذه النتائج على أنها دليل على أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن ارتفاع تقييمات التكنولوجيا.

كما استفادت معنويات السوق من انخفاض أسعار النفط. انخفض سعر النفط الخام إلى حوالي 72 دولارًا للبرميل، متراجعًا بذلك جزء كبير من علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات المحيطة بإيران. وقد خفف هذا الانخفاض من مخاوف التضخم ودعم الإقبال على المخاطرة بشكل عام.

استقر سعر الذهب قرب 4000 دولار للأونصة بعد أن انخفض لفترة وجيزة دون هذا المستوى في وقت سابق. وظل المعدن النفيس تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ارتفعت أسهم شركة مايكرون في البداية بنحو 9% في التداولات المسائية عقب إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، والتي تجاوزت توقعات السوق بشكل ملحوظ، ثم ارتفعت في النهاية بأكثر من 15%، مما يشير إلى قيمة سوقية محتملة تتراوح بين 1.35 و1.4 تريليون دولار بعد افتتاح جلسة التداول اليوم. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة للسهم الواحد بلغت 25.11 دولارًا، متجاوزة بكثير متوسط ​​التوقعات البالغ 20.49 دولارًا. وبلغت الإيرادات 41.46 مليار دولار، متجاوزة بشكل كبير توقعات المحللين البالغة 35.69 مليار دولار.

أصدرت شركة مايكرون توقعات قوية للغاية للربع الرابع، حيث توقعت ربحية معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 30 و32 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 25.31 دولارًا أمريكيًا، بينما توقعت إيرادات تتراوح بين 49 و51 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 43.24 مليار دولار أمريكي.

ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 84.9%، متجاوزًا بذلك كلًا من توقعات الشركة السابقة البالغة 81.8% وتوقعات السوق البالغة 83.6%.

حقق قطاع ذاكرة الحوسبة السحابية إيرادات بلغت 13.77 مليار دولار أمريكي، متجاوزًا التوقعات البالغة 10.69 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات مراكز البيانات الأساسية 11.52 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بكثير متوسط ​​التوقعات البالغ 6.88 مليار دولار أمريكي. وتؤكد الإدارة أن طلب العملاء لا يزال قويًا للغاية، مما يدعم التوقعات المتفائلة للأرباع القادمة. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد.

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختبارات الضغط السنوية، وخلص إلى أن أكبر البنوك الأمريكية لا تزال تتمتع برأس مال كافٍ، وأنها قادرة على الصمود في وجه ركود اقتصادي حاد. ورغم أن الخسائر الإجمالية المتوقعة ستتجاوز 700 مليار دولار، فإن نسب رأس المال ستبقى أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي.

كما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تغييرات مُخطط لها في منهجية اختبارات الضغط، بهدف الحد من تقلبات متطلبات رأس المال، مع توقع تطبيق احتياطيات رأس مال جديدة بعد انتهاء دورة اختبارات عام 2027.

وتقوم شركة ميتا بتوسيع شراكتها مع شركة كوالكوم، وتخطط لنشر معالجات C1000 من كوالكوم في مراكز بياناتها بدءًا من عام 2028. وأعلنت كوالكوم أن معالجات مراكز البيانات الخاصة بها ستُطرح في السوق منتصف عام 2028، بينما تتوقع الشركة تحقيق إيرادات كبيرة من أعمالها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية حسب الطلب بدءًا من أواخر عام 2027. ومن المتوقع أيضًا أن تنشر مايكروسوفت رقائق الحوسبة عالية النطاق الترددي ( HBC ) من كوالكوم في مراكز بيانات Azure . ارتفعت أسهم شركة كوالكوم بأكثر من 12% في التداولات المسائية.

اتهمت شركة أنثروبيك شركة علي بابا بالوصول غير المصرح به إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر مختبر أبحاث كوين. نفت علي بابا هذه الشكوى وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

حصلت شركة سامبانوفا الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تمويل جديد رفع قيمتها السوقية إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لصحيفة ذا إنفورميشن.