حصاد الأسواق: وقف الهجمات الأمريكية يقابله انخفاض في قطاع أشباه الموصلات (28/07/2026)

هيمنت أخبار تعليق الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران على بداية الأسبوع.

🌍 الجغرافيا السياسية

كانت ليلة الخميس إلى الجمعة، حتى الآن، آخر ليلة شهدت قصفًا جويًا أمريكيًا. ويُقال إن تعليق الغارات الجوية جاء استجابةً لتحذيرات من مستشارين أمريكيين بشأن تناقص الأهداف ومخزونات الأسلحة. وقد أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، هذا الأمر يوم الأحد، مشددًا على أن التوقف يهدف إلى "إتاحة بعض الوقت للدبلوماسية".

وفي اليوم نفسه، أفاد الرئيس ترامب بأن المحادثات جارية بالفعل:

"نتحدث معهم الآن. أعتقد أنهم يزدادون جدية يومًا بعد يوم. نحن مستعدون للتحرك، لكننا نتحدث معهم".

بل إنه وصف هذه المحادثات بأنها "جيدة". وفي الوقت نفسه، وكما اعتدنا، أشار إلى أنه في حال فشلت المفاوضات، فإن الولايات المتحدة "ستعود إلى ما كانت تفعله".

يُقدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صورةً مختلفةً بعض الشيء للوضع، إذ يدّعي عدم وجود حوار مباشر حاليًا بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. مع ذلك، أكّدت طهران أنها تُجري محادثات مع عُمان، الوسيط الرئيسي في النزاع. ويهدف هذا الحوار إلى وضع "آليات لحركة الملاحة البحرية" في مضيق هرمز. وكما صرّح بقائي، "لا يوجد أي تغيير في وضع الملاحة عبر مضيق هرمز".

وأعلنت طهران أنها ستوقف أي ردّ "طالما حافظت الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار".

🛢️ سلع الطاقة

لا يزال مضيق هرمز مغلقًا فعليًا (وفقًا لبيانات شركة كيبلر، تقتصر حركة السفن على نحو اثنتي عشرة سفينة كحد أقصى يوميًا، مقارنةً بحوالي 80 إلى 140 سفينة في الظروف العادية)، ولا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

يبلغ سعر خام برنت حاليًا حوالي 88 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط 82 دولارًا. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 15% و12% على التوالي مقارنةً بذروتي يوم الخميس.

كما يشهد الغاز في بورصة TTF الهولندية انخفاضًا، حيث يشير عقد سبتمبر إلى سعر 58 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فيبلغ سعره 2.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

📈 الأسهم

أدى الانخفاض الكبير في أسعار سلع الطاقة إلى تحسن ملحوظ في معنويات السوق العالمية. وأغلق يوم الاثنين على ارتفاع، لا سيما في الأسواق الأوروبية، بقيادة مؤشر داكس الألماني (+1%) ومؤشر إيبكس 35 الإسباني (+0.8%).

أما الوضع في الولايات المتحدة فكان أقل وضوحًا. فقد أنهى مؤشر داو جونز اليوم مرتفعًا بنسبة 0.5%، بينما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير، وسجل مؤشر ناسداك 100 انخفاضًا بنسبة 0.2%. ويعود هذا التباين بشكل أساسي إلى الأداء الضعيف لشركات قطاع أشباه الموصلات، التي تراجعت عن بعض مكاسبها الأخيرة. انخفضت أسهم سانديسك بنسبة 11.3% أمس، وإيه إس إم إل بنسبة 5.4%، وإنفيديا بنسبة 5%، وسيغيت بنسبة 4%.

ونتيجةً لانخفاض أسهم إنفيديا المستمر، تصدّرت آبل قائمة الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى (4.95 تريليون دولار).

الشكل 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (27 يوليو 2026)

المصدر: أبحاث XTB، ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

يمكن اعتبار هذا التحرك جزئيًا جنيًا للأرباح قبل نشر نتائج الشركات العملاقة اللاحقة. مع ذلك، قد تكون المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في بناء آلات إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالشركات الصينية ذات أهمية في هذا السياق. وتشير التقارير إلى أن تقنيات مثل الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، وهي أساسية لإنتاج الرقائق المتقدمة، قيد التطوير.

🌏 آسيا

لم يسلم قطاع أشباه الموصلات من موجة البيع في آسيا. فقد انخفض مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من ١٠٪. وتصدرت سامسونج (-١٣.٢٪) وإس كيه هاينكس (-٧.٥٪) قائمة الخاسرين، بطبيعة الحال.

كما سجل مؤشر نيكاي ٢٢٥ الياباني (-٤.٣٪) ومؤشر شنغهاي المركب الصيني (-١.٣٪) انخفاضًا. بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ بشكل طفيف (+٠.٢٪).

🧈 المعادن النفيسة

يصعب تحديد اتجاه واضح لأسعار المعادن النفيسة. ففي بداية التداولات يوم الاثنين، سجل كل من الذهب والفضة مكاسب. إلا أنهما تراجعا في وقت لاحق من اليوم (على الرغم من انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الاقتصادات الكبرى). واليوم، يواصل كلا المعدنين مسارهما الهبوطي.

يبلغ سعر الذهب حوالي 4045 دولارًا للأونصة (بانخفاض قدره 0.8% منذ بداية اليوم)، بينما يبلغ سعر الفضة 57.2 دولارًا (-2.1%).

📈 البيانات الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية

لم تكن البيانات المنشورة أمس كثيرة. ومن المتوقع أن تزداد الأمور أهمية في النصف الثاني من الأسبوع نظرًا لبيانات التضخم من الدول الأوروبية والولايات المتحدة (في هذه الحالة، نتحدث عن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يتأخر صدوره لمدة شهر).

ومع ذلك، سينصب التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على اجتماعات أكبر البنوك المركزية. سيُصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وبنك إنجلترا يوم الخميس، وبنك اليابان ليلة الخميس إلى الجمعة. لا نتوقع أي تغييرات في أسعار الفائدة من أي من البنوك. مع ذلك، من المتوقع أن تُصدر جميعها تصريحات متشددة، مما يُشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم (وهو السيناريو الأرجح حاليًا لكل بنك).

ألمانيا

ارتفع مؤشر مناخ الأعمال (Ifo) في ألمانيا إلى 86.6، كما ارتفعت توقعات قطاع الأعمال (إلى 86.7). لم نلحظ أي تحسن في تقييم الوضع الراهن. تتوافق البيانات إلى حد كبير مع مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة، والتي تُشير إلى بعض التحسن في الوضع الاقتصادي، لا سيما في القطاع الصناعي.

الولايات المتحدة

ارتفعت طلبات السلع المعمرة في يونيو بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع (2.5%). كانت الأسواق تأمل في انتعاش أوضح بعد انخفاضها بنسبة 4% في مايو. يُعزى هذا الأداء الضعيف بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب في قطاع النقل. في المقابل، كانت طلبات السلع الرأسمالية الأساسية قوية، مما ساهم في تهدئة الأوضاع إلى حد ما. علاوة على ذلك، كان نمو الإنفاق على القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واضحًا؛ وكان المحرك الرئيسي للانتعاش في يونيو هو أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية (+3.1% شهريًا). كما بدا الوضع جيدًا فيما يتعلق بالمعادن الأساسية (+1.1% شهريًا) والمعدات والأجهزة الكهربائية (+0.9% شهريًا).