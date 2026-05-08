حصاد الأسواق: ارتفاع المؤشرات رغم إطلاق النار في مضيق هرمز 📈 💥

- وقع تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز بين القوات الأمريكية والإيرانية. يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز الهجوم، الذي يُهدد بشكل خطير وقف إطلاق النار الحالي. وصف الرئيس ترامب الضربات بأنها "ضربة خفيفة"، مُنذرًا بمزيد من التصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي. أعلنت الولايات المتحدة نجاح دفاعها، بينما أفادت إيران بتكبدها خسائر أمريكية.
- وفي وقت سابق، أفادت وكالة فوكس نيوز بإطلاق نار أمريكي على موانئ إيرانية. صرّح دونالد ترامب بأن تبادل إطلاق النار وقع أثناء مرور المدمرات الأمريكية المُستهدفة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار سريان وقف إطلاق النار.
- تُجري السلطات الأمريكية (وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة) تحقيقًا في مراكز بيع مكشوفة في عقود نفطية بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار، تم فتحها قبيل إعلانات هامة بشأن النزاع الأمريكي الإيراني. ويُشتبه في إساءة استخدام معلومات جوهرية غير عامة (التداول بناءً على معلومات داخلية).
- استأنفت أسعار النفط انخفاضها، متراجعةً إلى ما دون سعر إغلاق الجلستين السابقتين: فقد خام برنت 1.8% ليصل إلى 101 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 2.25% إلى 95.50 دولار للبرميل.
- تستعد أسواق الأسهم الغربية لمزيد من المكاسب رغم حالة عدم اليقين، متجاوزةً بذلك معظم تصحيح مساء أمس. وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في المنطقة الخضراء: مؤشر 100: +0.5%، مؤشر 500: +0.4%، مؤشر 30: +0.25%، مؤشر 2000: +0.2%. كما ارتفع مؤشر 50 يورو بنسبة 0.3%.
- وتسجل الأسواق الآسيوية انخفاضات نتيجة لتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، على الرغم من التفاؤل السائد في العقود الآجلة للمؤشرات الغربية. انخفض مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشرا نيكاي 225 الياباني ونيفتي 50 الهندي بنحو 0.4%، بينما كان أداء مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أفضل قليلاً، حيث انخفض بنسبة 0.1% فقط.
- سوق العملات الأجنبية: لا تزال تقلبات العملات الرئيسية محدودة، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وسط التقلبات الحالية في المعنويات. يُعد الدولار الأسترالي أقوى عملات مجموعة العشر (AUDUSD: +0.25%)، بينما انخفض الين الياباني، وإن لم يكن ذلك مقابل الدولار (EURJPY: +0.1%، USDJPY ثابت) أو عملات دول الشمال الأوروبي (USDNOK: +0.15%، EURSEK: +0.15%).
- سوق العملات الرقمية: يسود هنا أيضاً غياب اتجاه واضح. يتداول البيتكوين دون تغيير عند مستوى أقل بقليل من 80 ألف دولار، بينما انخفض الإيثيريوم بنسبة 0.3% إلى 2280 دولاراً.
- تواصل المعادن النفيسة ارتفاعها، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 4726 دولارًا للأونصة، بينما أضافت الفضة 2.5% أخرى لتتجاوز 80 دولارًا للأونصة.
- وكان يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، قد أعلن في يونيو/حزيران عن احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا لم تتحسن التوقعات. ووفقًا لعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، سيبلغ متوسط التضخم 2.7% في عام 2026.
ارتفاع قيمة الكرونة النرويجية بعد رفع بنك النرويج المركزي لسعر الفائدة
🛢️ انخفاض سعر خام برنت بأكثر من 11%
مجموعة تشيكوسلوفاك: شركة تصنيع أسلحة أسطورية تتعرض لانتقادات حادة
ملخص اليوم: تصاعد الصراع مجدداً - انخفاض المؤشرات، وارتفاع أسعار النفط