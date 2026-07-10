حصاد الأسواق: ارتفاع الين! ماذا ستحمل جلسة اليوم؟ (10.07.2026)

الجغرافيا السياسية

لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران محط الأنظار، على الرغم من أن الأسواق تنظر إلى الصراع على أنه "تحت السيطرة" بعد أن أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى خلال الليل استمرار المحادثات الفنية مع طهران. وكان الرئيس ترامب قد أعلن في وقت سابق خلال قمة الناتو في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، لكنه صرح لاحقًا بأن إيران اتصلت به سعيًا للتوصل إلى اتفاق. وتسيطر إيران على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتعتبره "سلاحها الذهبي" وأولوية تفوق برنامجها النووي - وقد انخفضت حركة ناقلات النفط إلى 13 ناقلة يوميًا من متوسط ​​33 ناقلة في الأسبوع الماضي. وتتوسط قطر وباكستان في محاولات لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات.

الاقتصاد

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان لشهر يونيو بنسبة 7.1% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات (6.8%) وقراءة شهر مايو (6.3%)، مما أبقى بنك اليابان على مساره نحو رفع أسعار الفائدة. أعلن وزير المالية الياباني، كاتاياما، عن إجراءات لتشجيع صندوق التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) على زيادة استثماراته في الأصول المالية المحلية بشكل ملحوظ، مما خفف المخاوف بشأن استقلالية بنك اليابان المركزي (BOJ) عقب عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية (JGBs). ولا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقرًا عند 4.541%، على الرغم من تحذيرات مديري المحافظ الاستثمارية من تزايد التقلبات في سوق سندات الخزانة مع تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تفاعلية.

تحركات المؤشرات الرئيسية (وول ستريت، إغلاق الخميس)

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعًا بنسبة 0.3%، مدفوعةً بارتفاع أسهم أشباه الموصلات عقب إعلان شركة أمريكية رائدة في تصنيع الذاكرة عن استثمارات ضخمة. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية انخفاضًا طفيفًا صباح الجمعة (انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك بنحو 0.1%)، بينما استقر مؤشر داو جونز.

الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة، مدفوعةً بانتعاش قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي. وقفز مؤشر كوسبي بأكثر من 4% (مقارنةً بمؤشر كوسداك الذي ارتفع بنسبة 5.9%)، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 1.5-2%، وصعد مؤشر توبكس بنسبة تقارب 0.5-0.75%. كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.45-1.86%، وصعد مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.33-0.4%. وتشير مورغان ستانلي إلى أن أداء هونغ كونغ والصين تفوق بشكل واضح على أداء الأسواق الإقليمية مؤخرًا. وعلى الرغم من انتعاش يوم الجمعة، لا يزال مؤشر كوسبي متجهًا نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

العملات

ارتفع الين بشكل ملحوظ عقب تصريحات كاتاياما بشأن صندوق معاشات التقاعد الحكومي (GPIF). ويؤكد المحللون أن التدفق الهيكلي لرؤوس الأموال من صناديق التقاعد (التي تمثل حاليًا 50% من الأصول الأجنبية) قد يوفر دعمًا أكثر استدامة للين من التدخلات في سوق العملات. يشهد الدولار أداءً ضعيفاً، لكن وضع الزلوتي البولندي أسوأ، إذ سجل أدنى مستوياته في عام مقابل كل من اليورو والدولار.

السلع

تستقر أسعار النفط ضمن نطاق ضيق، حيث يتداول خام برنت عند حوالي 76.40-76.57 دولاراً أمريكياً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط عند 72.22-72.34 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك بعد انحسار المخاوف بشأن البنية التحتية للطاقة. ويُبقي سيتي على توقعاته الأساسية لسعر خام برنت عند 75 دولاراً أمريكياً في الربع الثالث، بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. وانخفض سعر الذهب انخفاضاً طفيفاً (-0.21%، ليتداول عند حوالي 4114-4116 دولاراً أمريكياً)، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.58% (60.24-60.32 دولاراً أمريكياً)، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 0.17%.

الشركات

تستعد شركة إس كيه هاينكس لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك يوم الجمعة عبر شهادات الإيداع الأمريكية بسعر 149 دولارًا أمريكيًا للسهم، وقد شهد الاكتتاب العام الأولي إقبالًا كبيرًا، حيث جمعت الشركة ما يقارب 26.5 مليار دولار أمريكي من رأس المال. ويتم تداول أسهم الشركة عند 4.8 أضعاف الأرباح المتوقعة، مقارنةً بمتوسط ​​القطاع البالغ 29.84 ضعفًا، مما يثير تساؤلات حول تضييق ما يُعرف بـ"الخصم الكوري". وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بأكثر من 11%، بينما حققت أسهم سامسونج للإلكترونيات مكاسب بنسبة 4.3% استجابةً لارتفاع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي؛ وفي الوقت نفسه، ستتجه أنظار سوق الطيران إلى نتائج دلتا إيرلاينز الفصلية صباح يوم الجمعة.

العملات المشفرة وملخص جلسة التداول

يتداول البيتكوين مرتفعًا بنسبة 1.14%، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 63,851 و64,041 دولارًا أمريكيًا، مواصلًا بذلك التوجه الإيجابي للسوق. من المرجح أن تتأثر جلسة التداول الأوروبية اليوم بشكل أساسي بظهور شركة إس كيه هاينكس لأول مرة في بورصة ناسداك، ونتائج شركة دلتا إير لاينز، والمزيد من التطورات المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية وتدفقات رأس المال من صناديق التقاعد اليابانية.

تشهد الأدوات المالية الرئيسية تقلبات ملحوظة حالياً. المصدر: xStation