حصاد الأسواق: ارتفاع سعر البيتكوين إلى 81 ألف دولار، ومكاسب في وول ستريت رغم ارتفاع أسعار النفط (05.05.2026)

تراجعت أسعار النفط قليلاً بعد مكاسب الأمس، بينما تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم - بما في ذلك مؤشري US100 و US500 - بالإضافة إلى عملة البيتكوين، انتعاشاً رغم استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الشديدة في الخليج العربي. وتتجه أكبر عملة مشفرة نحو 81 ألف دولار، مما يعزز التفاؤل بشأن عودة تدريجية إلى الاتجاه الصعودي. وتشمل أهم البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة اليوم بيانات مؤشر فرص العمل في الولايات المتحدة ( JOLTS ) ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ( ISM )، وكلاهما سيصدر في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش. وقبل بدء الجلسة، ستعلن كل من باي بال وفايزر عن أرباحهما، تليها شركة AMD بعد إغلاق السوق.

تؤثر التوترات الجيوسياسية في الخليج العربي على لوجستيات النفط وأمنه، حيث غادرت سفينة تابعة لشركة ميرسك ترفع العلم الأمريكي الخليج عبر مضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أمريكية، مما يسلط الضوء على ارتفاع المخاطر التشغيلية على طول أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وتشير هذه التطورات إلى تهديدات ملموسة لاستمرارية الإمدادات وتزايد التواجد العسكري في المنطقة.

... يشير سوق النفط إلى تضييق في ظروف العرض وسط الصراع الإيراني، حيث تُشير شركة شيفرون إلى تدهور في وضع الإمدادات، مع استنزاف احتياطيات التخزين، مما يُقلل من قدرة السوق على استيعاب صدمات العرض. وتُساهم هذه البيئة في زيادة تقلبات أسعار الطاقة

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، بما يتماشى مع التوقعات، مُشددًا سياسته النقدية استجابةً للتضخم المُستمر، ورفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.35% من 4.10%.

تجاوزت شركة بالانتير التوقعات المالية بشكل ملحوظ، ورفعت توقعاتها، حيث أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع (ربحية السهم 1.33 دولار أمريكي مقابل 1.28 دولار أمريكي مُتوقعة، إلى جانب إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقوى)، مع رفع توقعاتها للربع الثاني والعام بأكمله، لا سيما في القطاع التجاري الأمريكي. ويُشير هذا إلى استمرار الطلب القوي على حلول البيانات/الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية. وعلى الرغم من ذلك، انخفض سهم الشركة بنسبة 3% تقريبًا في التداولات بعد إغلاق السوق

تُغيّر الولايات المتحدة موقفها التنظيمي تجاه الذكاء الاصطناعي، إذ تدرس الإدارة الأمريكية استحداث آليات رقابية على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها للجمهور، بما في ذلك عملية مراجعة رسمية محتملة وتشكيل فريق عمل يضم الحكومة وشركات التكنولوجيا الكبرى. يُمثل هذا تحولًا عن النهج السابق الذي كان يتسم بقلة التدخل، ويُضيف عامل خطر تنظيمي محتمل لهذا القطاع.