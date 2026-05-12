حصاد الأسواق - شعور طفيف بالضيق يتسلل إلى السوق (12.05.2026)

وضع الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة
- يشهد التداول في الأسواق الآسيوية حالة من التراجع بعد انتعاش قوي خلال جلسة الأمس. ويتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي عن أعلى مستوياته التاريخية وسط شكوك حول استمرار ارتفاع أسهم أشباه الموصلات.
- وتقتصر الانخفاضات في مؤشرات آسيا وأوقيانوسيا على أقل من 0.5%. وتشهد العقود الآجلة الأمريكية تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة تقل عن 0.2%، بينما يتداول مؤشر US100 بانخفاض قدره 0.4%.
الجيوسياسة: الولايات المتحدة وإيران والصين
- تشير التقارير إلى أن ترامب يدرس العودة إلى قصف إيران بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ قرارات هامة قبل زيارة ترامب المرتقبة إلى الصين.
- ويشكك بعض المسؤولين الأمريكيين في قدرة المفاوضين الباكستانيين على نقل موقف ترامب بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنهم يقدمون شروطًا أكثر ملاءمة لإيران، مما يدفع الولايات المتحدة إلى الرغبة في مفاوضات مباشرة. ولا يزال البيت الأبيض منقسمًا بشأن احتمالية شن المزيد من العمليات العسكرية في إيران.
سوق الصرف الأجنبي وبنك اليابان
- يواصل اليوان ارتفاعه، حيث بلغ سعر صرفه في السوق المحلية أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2024.
- سافر سكوت بيسنت إلى اليابان، حيث ركزت الساعتان الأوليان من المحادثات مع وزير المالية كاتاياما على ضعف الين المفرط، والمعادن الحيوية، والذكاء الاصطناعي. في غضون ذلك، عاد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستوى 157.5، مما قلل بشكل كبير من تأثير التدخلات الأخيرة.
- يشير ملخص آراء اجتماع بنك اليابان الأخير إلى أن رفع أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا، لا سيما وأن اليابان لا تزال تحتفظ ببعض من أدنى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم.
تغييرات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- من المرجح أن يُعلن اليوم عن تعيين كيفن وارش عضوًا جديدًا في مجلس المحافظين لمدة 14 عامًا. ومن المتوقع غدًا إجراء التصويت النهائي على ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (لمدة 4 سنوات). ومن المقرر أن يتنحى جيروم باول عن منصبه كرئيس للمجلس يوم الجمعة المقبل.
السلع
- يحذر بنك جيه بي مورغان من وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، ووصول التضخم إلى 4%. ووفقًا للبنك، انخفض المعروض في أبريل/نيسان بنحو 14 مليون برميل يوميًا، بينما انخفض الطلب بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا. ومن المثير للاهتمام أن هذا يمثل ضعف انخفاض الطلب الذي شهدناه خلال الأزمة المالية عام 2008 تقريبًا، على الرغم من أن سعر 100 دولار الحالي أقل ضررًا على الاقتصاد العالمي مما كان عليه قبل 18 عامًا.
- تشهد أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا صباح الثلاثاء 12 مايو/أيار، بعد مكاسب حادة في بداية الأسبوع. ويتداول خام برنت حاليًا دون 105 دولارات بقليل، بينما يقترب خام غرب تكساس الوسيط من 99 دولارًا للبرميل.
- شهد الغاز الطبيعي انتعاشًا قويًا خلال جلسة التداول أمس، في أعقاب توقعات موجة حر في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تزيد الطلب.
- يشهد الذهب تراجعًا طفيفًا، لكنه لا يزال فوق 4700 دولار للأونصة. وبالمثل، انخفض سعر البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.7%، لكنه يحافظ على مستواه فوق 81000 دولار.
- يتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الآسيوية، متراجعًا عن كامل مكاسبه التي حققها في افتتاح جلسة يوم الاثنين، مع أنه لا يزال فوق مستوى 1.1750.
بيانات الاقتصاد الكلي وأخبار الشركات
- انخفض مؤشر NAB الأسترالي لظروف الأعمال إلى 3 (بعد أن كان 6). ورغم أنه ليس مؤشرًا رئيسيًا لأستراليا، إلا أنه قد يشير إلى توقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
- أفادت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن شركة OpenAI قد توفر ما يصل إلى 97 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك عقب اتفاقية أبرمتها مؤخرًا مع مايكروسوفت لتخفيف شراكتها. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية من توزيع حلول OpenAI إلى 38 مليار دولار.
- تخطط شركة ألفابت لأول مرة لبيع سندات مقومة بالين الياباني بقيمة عدة مليارات من الدولارات. وستُخصص عائدات هذه السندات لمشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة متوقعة تبلغ 190 مليار دولار.
الجدول الزمني الاقتصادي
- اليوم، في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، سيتم نشر بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. وتشير توقعات السوق إلى 3.7% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري.
