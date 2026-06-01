مخطط اليوم : النفط (01.06.2026)

ارتفع سعر خام برنت اليوم بنحو 3%، ليصل إلى 93.86 دولارًا للبرميل، ضمن نطاق تداول يومي يتراوح بين 92.52 و94.20 دولارًا. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، حيث تُحدث الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن أنباء استقالة الرئيس الإيراني بيزشكيان، اضطرابًا في سوق السلع.

البيئة الأساسية

تُلقي الأوضاع الجيوسياسية بظلالها على سوق النفط. فالشهر الرابع من الصراع الأمريكي الإيراني لم يشهد أي انفراجة، إذ لا تُرافق البحرية الأمريكية سوى نحو 70 سفينة أسبوعيًا عبر مضيق هرمز، مقارنةً بمتوسط ​​ما قبل الحرب الذي تجاوز 100 سفينة يوميًا. ومن المفارقات، أن أسعار النفط سجلت خلال شهر مايو/أيار أكبر انخفاض شهري لها في عام (نحو 17%)، حيث كانت الأسواق تتوقع التوصل إلى اتفاق، بينما نشهد اليوم انتعاشًا بعد خيبة الأمل والتقارير العسكرية الجديدة. من بين الأخبار التي غذّت التوقعات بارتفاع أسعار النفط اليوم، تقارير عن هجمات على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وشائعات حول استقالة الرئيس الإيراني.

وفي رسالة أرسلها يوم الأحد، أكد بيزشكيان أن الرئيس والحكومة قد تم استبعادهما فعلياً من أهم عمليات صنع القرار في البلاد، وأن الفراغ السلطوي الناتج عن ذلك قد مكّن عناصر من الحرس الثوري الإسلامي من السيطرة على السلطة الفعلية للدولة.

ظل سعر النفط يتداول دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (98.28) لأسابيع، مما يُوضح السياق تمامًا - يهيمن البائعون على المدى المتوسط، وكل ارتفاع يصطدم بهذا المستوى بقوة. استمر الانخفاض من أعلى مستوياته في مارس/آذار حول 110 دولارات حتى وصل السعر إلى المنطقة التي يقف فيها حاليًا، عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (91.09) - وهذه هي النقطة المحورية على الرسم البياني اليوم، حيث ساهم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم مرارًا وتكرارًا في تخفيف حدة حالات البيع المفرط خلال الأشهر القليلة الماضية، ويخضع الآن لاختبار من الأعلى مرة أخرى. يُكمل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.47 هذه الصورة - لم يصل المؤشر بعد إلى مستويات البيع المفرط العميقة، والتي تاريخيًا ما تُؤدي إلى ارتدادات قوية، ولكنه يقترب من المنطقة التي يبدأ عندها المشترون بالتدخل، مما يجعل رد الفعل عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم مُبررًا من الناحية الفنية. يُظهر تحليل حجم التداول أن أعلى تركيز للتداولات من الأشهر السابقة يقع ضمن نطاق 100-105 دولارات، ما يعني أن العودة إلى هذه المنطقة تتطلب ليس فقط تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، بل أيضًا اختراق منطقة كثيفة من الطلبات التاريخية - وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للمشترين. المصدر: xStation