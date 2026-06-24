حصاد الأسواق: استقرار المؤشرات بعد موجة البيع 🔼 الأسواق تنتظر أرباح شركة مايكرون (24/06/2026)

تحاول أسواق الأسهم العالمية استعادة استقرارها بعد موجة البيع التي شهدتها يوم الثلاثاء مدفوعةً بتراجع أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن المستثمرين ما زالوا حذرين قبيل إعلان شركة مايكرون عن أرباحها اليوم بعد إغلاق السوق الأمريكية، والذي قد يُشكّل اختبارًا هامًا للطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 0.2%، بينما تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح هادئ في أوروبا.

أصدرت شركة سبيس إكس أول إصدار سندات لها بقيمة 25 مليار دولار، وتستحق سنداتها بين عامي 2031 و2056. لم يرتفع سهم الشركة سوى بنسبة 0.5% بعد إغلاق السوق الأمريكية، وانخفض بنسبة تصل إلى 22% في الأيام الأخيرة. من المتوقع استخدام العائدات لسداد تمويل مؤقت ولأغراض الشركة العامة. يُظهر حجم الإصدار أن حتى أكثر شركات التكنولوجيا ديناميكية تتجه بشكل متزايد إلى أسواق الدين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

كما أعلنت شركة فيديكس عن نتائجها بعد إغلاق السوق، ولا تزال مؤشرًا رئيسيًا للتجارة العالمية والنشاط الاقتصادي. انخفضت أسهم الشركة بنسبة 6% بعد صدور التقرير، وخسرت ما يقارب 25% من قيمتها في الأسابيع الأخيرة. وسجلت الشركة ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 6.31 دولار أمريكي مقابل 6.07 دولار أمريكي في العام السابق، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي. وزادت إيرادات شركة فيديكس بنسبة 14% لتصل إلى 21.6 مليار دولار أمريكي، وتوقعت الإدارة ربحية معدلة للسهم الواحد لعام 2026 تتراوح بين 16.90 و18.10 دولار أمريكي. وتشير هذه النتائج إلى أن نشاط النقل والخدمات اللوجستية لا يزال يتمتع بمرونة نسبية رغم المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع.

تراجع مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول بنسبة 0.1%، بينما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الآسيوية على انخفاض بنسبة 0.4%، متراجعًا بذلك عن معظم مكاسبه السابقة التي بلغت نحو 1%. ويُظهر هذا التراجع هشاشة الإقبال على المخاطرة.

وانخفضت أسهم شركة TSMC بأكثر من 3%، لتنضم إلى موجة بيع أسهم أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا بعد ضغوط سابقة على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف قبيل افتتاح وول ستريت، مما يشير إلى محاولة للتعافي بعد خسائر حادة، على الرغم من أن نطاق الانتعاش لا يزال محدودًا.

استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي جزءًا من خسائره مع ارتفاع أسهم سامسونج على خلفية تقارير تفيد باحتمالية إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهمها، إلا أن المعنويات لا تزال هشة بعد واحدة من أشد موجات البيع في تاريخ المؤشر.

كان انخفاض مؤشر كوسبي يوم الثلاثاء مدفوعًا بشكل كبير بالتصفية السريعة للمراكز ذات الرافعة المالية المركزة في أسهم أشباه الموصلات والشركات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي، مما يُظهر مدى دعم مراكز المستثمرين الجريئة للارتفاع.

في أسواق الصرف الأجنبي، برزت الحركة الدفاعية الكلاسيكية: فقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، بينما ظل الطلب على سندات الخزانة الأمريكية مرتفعًا. أصبح المستثمرون أكثر حذرًا تجاه تقييمات الأصول الخطرة مع إعادة تقييم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق.

واصل النفط انخفاضه لكنه لم يُقدم دعمًا يُذكر لمؤشرات الأسهم. ارتفع سعر خام برنت نحو 76 دولارًا للبرميل مع تراجع السوق تدريجيًا عن تأثير علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وقد ساهم استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تخفيف المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الطاقة، مما حدّ من الضغط التصاعدي على أسعارها.