حصاد الأسواق: آسيا تواصل عمليات البيع المكثفة في وول ستريت على الأجهزة باهظة الثمن (26/06/2026)

يرى غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بصيص أمل في قطاع الخدمات وسط حالة عدم اليقين بشأن التضخم: أشار غولزبي إلى أنه على الرغم من أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (

) قد أثار ضجة إعلامية سلبية، إلا أن البيانات الأساسية أظهرت تحسناً طفيفاً في قطاع الخدمات. وانطلاقاً من توجه البنك المركزي نحو الاعتماد على البيانات، أعرب عن تشككه في جدوى التوجيهات المستقبلية الصارمة طويلة الأجل، مع إقراره في الوقت نفسه بقيمة خط الأساس للرسم البياني النقطي.