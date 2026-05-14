حصاد الأسواق: تجمد الأسواق مع بدء القمة الأمريكية الصينية

تترقب أسواق العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في وول ستريت بقلق بالغ مع انطلاق قمة ترامب-شي في الصين. ويتداول مؤشرا الولايات المتحدة 30 و500 بشكل مستقر، بينما انخفض مؤشر الولايات المتحدة 2000 بنسبة 0.2% تقريبًا، في حين ارتفع مؤشر الولايات المتحدة 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.1%. أما مؤشر الاتحاد الأوروبي 50، فيتداول دون تغيير.

وصل الرئيس دونالد ترامب إلى بكين لحضور قمة مع شي جين بينغ. وتشمل أبرز محاور النقاش التجارة، وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة، ودور الصين في الصراع في الشرق الأوسط. ويرافق ترامب وفد من رجال الأعمال، يضم الرؤساء التنفيذيين لشركتي تسلا وإنفيديا. كما يتناول جدول الأعمال قضايا تايوان والذكاء الاصطناعي. وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأن العلاقات الأمريكية الصينية ستكون "أفضل من أي وقت مضى".

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى تحسن سوق العمل، في حين أن الحرب في إيران تُؤجّج التضخم المرتفع. وهو يدعو إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة، وهو ما يتناقض مع توقعات دونالد ترامب بشأن كيفن وارش. يؤكد كاشكاري أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس سوى واحد من اثني عشر ناخبًا، وعليه إقناع زملائه بدعم سياسته.

سجلت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب معتدلة، مدعومة بقطاع التكنولوجيا عقب تسجيل وول ستريت أرقامًا قياسية. مع ذلك، تتراجع الأسهم الصينية عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات نتيجة عمليات جني الأرباح في اليوم الذي تبدأ فيه قمة ترامب-شي الحاسمة ( CHN.cash: -1.8% ، HK.cash: -1.4% ). ويتلقى مؤشر هانغ سينغ دعمًا من أسهم علي بابا. ولا تزال أسواق أستراليا واليابان ( JP225: -0.8% ) وسنغافورة ( SG20.cash: -0.7% ) في المنطقة الحمراء. ويستمر المستثمرون في التخوف من تأثير الحرب الإيرانية على أسعار النفط والتضخم العالمي.

دعا كازويوكي ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إلى رفع أسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن، شريطة عدم حدوث تباطؤ اقتصادي كبير. ورغم أنه كان يؤيد سابقًا تثبيت أسعار الفائدة، إلا أنه يحذر الآن من ضغوط تضخمية مستمرة ناجمة عن صدمات الطاقة. دخلت اليابان مرحلة ارتفاع الأسعار، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2%.

يتداول الدولار الأمريكي دون تغيير، مع تحركات طفيفة في أزواج عملات مجموعة العشرة بعد موجة تقلبات حديثة ناجمة عن بيانات اقتصادية كلية (التضخم في الولايات المتحدة) وترقبًا لنتائج قمة الصين. يرتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.1% رغم تصريحات بنك اليابان المتشددة. ويستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.171.

يرتفع سعر النفط بنسبة 0.7% (سعر خام برنت 106 دولارات للبرميل؛ وسعر خام غرب تكساس الوسيط 101 دولار). ويواصل الغاز الطبيعي مكاسبه المعتدلة بنسبة 0.7% أخرى.

تتأثر المعادن النفيسة بالتقلبات المعتدلة التي شهدتها العملات والنفط. يرتفع سعر الذهب بنسبة 0.25% إلى 4700 دولار للأونصة، بينما يتراجع سعر الفضة بنسبة 0.25% إلى 87 دولارًا للأونصة.