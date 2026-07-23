حصاد الأسواق: تهديد جديد بالصراع في الشرق الأوسط 🚨 (23.07.2026)

يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط لليلة الثانية عشرة على التوالي، حيث تتبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات، وهدد ترامب بأنه مقابل كل هجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز، ستدمر الولايات المتحدة جسراً عراقياً أو محطة توليد كهرباء. وردت إيران بالقول إنها في حال تعرض بنيتها التحتية لهجوم، سترد بضربات على منشآت الطاقة والجسور في المنطقة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصالح الأمريكية. وأعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز بالكامل، محذراً من أنه لن يمر أي ناقلة نفط دون إذنه، ومهدداً بوقف تدفق النفط تماماً في حال وقوع هجوم على البنية التحتية الإيرانية.

ويوسع الحوثيون حصارهم إلى البحر الأحمر، إذ يزعمون مهاجمة الناقلتين السعوديتين "ليلى" و"إنسيلية"، رغم أن منظمة التجارة البحرية البريطانية أكدت إصابة سفينة واحدة فقط؛ وقد تخلت نحو 9 إلى 10 سفن عن عبورها مضيق باب المندب عقب إعلان حصار الموانئ السعودية. أعلنت الكويت عن اعتراض طائرات مسيّرة فوق أراضيها، ما يُشير إلى أن الخطر يتسع ليشمل مناطق أبعد من ممرّي الملاحة الرئيسيين. وتقوم الولايات المتحدة بنشر قوات خاصة وطائرات مقاتلة وكوادر طبية في المنطقة، بالتزامن مع تخصيص 73 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب مع إيران.

وأغلقت الأسواق الأمريكية على انخفاض رغم النتائج القوية للشركات، حيث تراجعت المؤشرات عن مكاسبها السابقة: داو جونز -0.01%، ستاندرد آند بورز 500 -0.14%، ناسداك المركب -0.57%. ولا تزال العقود الآجلة ليوم الخميس تحت ضغط (داو جونز -0.1%، ستاندرد آند بورز 500 -0.2%، ناسداك -0.2%) بسبب المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط. ويستقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.661%، وعائد السندات لأجل سنتين عند 4.304%، مع احتمال كبير أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.

تشهد آسيا انتعاشاً رغم التوترات الجيوسياسية، مدفوعةً بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي. فقد ارتفع مؤشر كوسبي بأكثر من 3% (لليوم الثالث على التوالي)، وصعد مؤشر نيكاي بنحو 0.55-1%، وارتفع مؤشر ASX 200 بنسبة 0.72%. وقفز سهم إس كيه هاينكس بنسبة 6.5%، وسامسونج بنسبة 4.8%، بفضل رفع جوجل لتوقعاتها بشأن الإنفاق الرأسمالي والنتائج القوية لشركة تسلا. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الربع الثاني بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي (مقابل توقعات بنسبة 0.4%)، مدعوماً بصادرات الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن هذا يزيد من احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل بنك كوريا.

وقدّم سوق العمل الأسترالي مفاجأة إيجابية، حيث ارتفع التوظيف بمقدار 76,300 وظيفة في يونيو (مقابل توقعات بـ 15,000 وظيفة)، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، بينما بقي معدل البطالة ثابتاً عند 4.4%. ارتفع الدولار الأسترالي وعوائد السندات قصيرة الأجل، مما عزز (بشكل طفيف) احتمالات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة في أغسطس، على الرغم من أن ارتفاع معدل البطالة الجزئية (6.5%، وهو أعلى مستوى له في 22 شهرًا) يُعقّد قراءةً تُشير بوضوح إلى توجه متشدد.

تراجع طفيف في قيمة الدولار؛ والين والفرنك تحت المراقبة - يرتفع اليورو والدولار الكندي والدولار الأسترالي والفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، بينما يبقى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستقرًا؛ وقد أعلن وزير المالية الياباني استعداده لاتخاذ "إجراءات حاسمة" في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر. تُظهر منصات التداول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 1.1429، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 1.3382، والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالقرب من 163.10.

النفط يسجل أعلى مستوياته في ستة أسابيع - ارتفع خام برنت بنحو 2% ليصل إلى ما يقارب 96 دولارًا للبرميل (بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل السعودية)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.7% ليصل إلى 88.27 دولارًا للبرميل. ويحذر بنك HSBC من أن اتجاه الأسعار المستقبلي يعتمد على قدرة الدبلوماسية على استعادة استقرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وتراجع الذهب بشكل طفيف (-0.23%) رغم التوترات، وهو أمر غير معتاد، مع أن الملياردير بولسون يؤكد أن ارتفاع أسعار الذهب لا يزال في "مراحله الأولى" ضمن سوق صاعدة طويلة الأجل.

... تباينت نتائج شركات التكنولوجيا، مع تسليط الضوء على الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. انخفض سهم ألفابت بأكثر من 4% بعد رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 195 و205 مليار دولار أمريكي (على الرغم من تحقيق إيرادات بلغت 119.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات البالغة 116.93 مليار دولار أمريكي). في المقابل، انخفض سهم تسلا بنحو 3-4% عقب ربحية سهم مخيبة للآمال (0.33 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 0.51 دولار أمريكي) على الرغم من تجاوز الإيرادات للتوقعات (28.24 مليار دولار أمريكي). ارتفع سهم سيرفيس ناو بأكثر من 2% بعد نتائج أفضل من المتوقع ومراجعة تصاعدية لتوقعات الاشتراكات، بينما انخفض/ارتفع سهم تكساس إنسترومنتس وآي بي إم على الرغم من مفاجآت الأرباح - انخفض سهم تكساس إنسترومنتس بنسبة 3% على الرغم من تجاوزه التوقعات، وارتفع سهم آي بي إم بنسبة 2% على الرغم من عدم تحقيقه لها. خفضت أوبر 10% من موظفي خدمة العملاء، مشيرةً إلى التحول نحو الذكاء الاصطناعي.

العملات المشفرة تحت ضغط من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، حيث انخفض سعر البيتكوين بنحو 0.67% ليصل إلى مستوى يتراوح بين 65,488 و65,678 دولارًا أمريكيًا، وسط مخاطر جيوسياسية وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وتتصدر عناوين الأخبار خلال جلسة اليوم: قرار البنك المركزي الأوروبي، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة (8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بمتوسط ​​212,000 طلب)، ونتائج شركات أمريكان إيرلاينز، وداو جونز، وتي موبايل، ويونيون باسيفيك، ونورفولك ساوثرن قبل افتتاح السوق، وبيانات إنتل بعد الإغلاق. أما في أوروبا، فتشير العقود الآجلة إلى انخفاضات طفيفة (مؤشر داكس -0.21%، ومؤشر يوروستوكس 50 -0.10%، ومؤشر المملكة المتحدة 100 مستقر)، وسيظل السوق متأثرًا بالتوترات في الشرق الأوسط وردود الفعل على أحدث نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى قبل صدور تقارير الأسبوع المقبل من ميتا، ومايكروسوفت، وأمازون، وآبل.

يشهد السوق حاليًا تقلبات واضحة في جميع الأدوات المالية الرئيسية. ويعود التباين في الأداء بين النفط الخام (OIL) وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) إلى تجديد عقود النفط الآجلة.

المصدر: xStation