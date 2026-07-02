حصاد الأسواق: تراجع حاد في أسعار أسهم التكنولوجيا في كوريا، والين يسجل أدنى مستوى له في 40 عامًا قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية 🚨

هيمنت على التداولات الآسيوية موجة بيع حادة لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما أثر سلبًا على مؤشري كوسبي ونيكي قبل افتتاح السوق الأوروبية بوقت طويل.
- فيما يتعلق بالجيوسياسة، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا وطائرات مسيرة مكثفًا ليلًا على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا؛ وأفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بوقوع 10 قتلى و34 جريحًا. ورفعت بولندا حالة التأهب لطائراتها المقاتلة، بينما فرضت فنلندا مؤقتًا (ثم رفعت) إغلاقًا للمجال الجوي فوق خليج فنلندا ردًا على الهجوم الروسي.
- انتهت المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة دون تحقيق أي تقدم ملموس، على الرغم من أن قطر أشارت إلى "تقدم إيجابي" في القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع إسلام آباد؛ ولا يزال وضع مضيق هرمز غامضًا، ومن المقرر استئناف مناقشة هذا الموضوع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، وصف ترامب المحادثات بأنها "تسير على ما يرام"، مما ساهم في تهدئة سوق النفط.
البيانات الاقتصادية والكلية
- اليوم (الخميس، استثناءً بسبب عطلة الرابع من يوليو يوم الجمعة) الساعة 2:30 مساءً، سيصدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو (NFP). تشير التوقعات إلى تباطؤ في نمو الوظائف الجديدة إلى ما يقارب 110-115 ألف وظيفة، مقارنةً بـ 172 ألف وظيفة في مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%. تتفاوت التوقعات بشكل كبير (بين 25 ألف و200 ألف وظيفة)، وتشير غولدمان ساكس إلى أن كأس العالم ربما أضاف حوالي 40 ألف وظيفة في قطاع الضيافة.
- تتوقع الأسواق أن يؤدي صدور تقرير قوي إلى زيادة احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (المتوقع حاليًا بنسبة تتراوح بين 66% و80%)، بينما سيؤدي صدور تقرير ضعيف إلى تخفيف الضغط من أجل اتخاذ موقف متشدد. صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في منتدى سينترا، بأن مخاطر التضخم قد تراجعت مؤخرًا، لكنه أكد مجددًا التزامه التام بهدف التضخم البالغ 2%.
- في أوروبا، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 6.3% لشهر مايو (البيانات ستصدر في وقت لاحق اليوم)، بينما انخفض معدل التضخم في يونيو (مؤشر أسعار المستهلك المنسق) بأكثر من المتوقع إلى 2.8% على أساس سنوي. وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن مخاطر التضخم والنمو أصبحت الآن أكثر توازناً، وهو ما فسرته الأسواق على أنه تأجيل لتوقيت أي رفع إضافي لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
تحركات السوق الرئيسية (وول ستريت، أمس)
- أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر داو جونز عن مكاسبه السابقة التي بلغت 423 نقطة، ليغلق عند مستوى قريب من الاستقرار، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% وسط موجة بيع لأسهم شركات أشباه الموصلات. وخسر صندوق VanEck Semiconductor ETF (SMH) نسبة 5.4%، مع انخفاض أسهم شركتي مايكرون وسانديسك بأكثر من 10% لكل منهما بعد تقارير تفيد بأن شركة ميتا تخطط لبيع فائض قدرتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف من الإفراط في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- وتشير العقود الآجلة هذا الصباح إلى انتعاش طفيف: داو جونز +0.1%، ستاندرد آند بورز 500 +0.14%، ناسداك 100 +0.23%. وظلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.48%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين إلى 4.18% قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.
الأسواق الآسيوية
- كان مؤشر كوسبي الأكثر تضررًا خلال الجلسة، حيث انخفض بنسبة تتراوح بين 5.36% و6% عند الافتتاح، مما استدعى تعليقًا مؤقتًا للتداول لمدة خمس دقائق في البورصة الكورية. وانخفضت الخسائر إلى ما يقارب 2.7% إلى 3% عند الإغلاق. وخسرت كل من سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس أكثر من 6% إلى 7%، بينما تراجعت أسهم إس كيه سكوير بأكثر من 10%، حيث امتدت موجة بيع أسهم أشباه الموصلات الأمريكية لتشمل شركات تصنيع رقائق الذاكرة الكورية.
- وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بشكل أكثر اعتدالًا، بنسبة تتراوح بين 1% و1.2%، متأثرًا بنفس توجهات قطاع التكنولوجيا وارتفاع العوائد، بينما حافظ مؤشر توبكس على ارتفاع طفيف. وخالف مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ الاتجاه الإقليمي، حيث ارتفع بنسبة تتراوح بين 1.3% و1.8% مدفوعًا بقوة أسهم شركات التكنولوجيا والأدوية الحيوية المحلية، في حين خسر مؤشر سي إس آي 300 الصيني أكثر من 2%.
- ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو إلى 3.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023، مما عزز احتمالية رفع بنك كوريا المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في 16 يوليو. وسحب المستثمرون الأجانب مبلغًا قياسيًا قدره 137 مليار دولار من أسواق الأسهم الآسيوية في النصف الأول من عام 2026، مسجلين بذلك أسرع وتيرة لتدفق رؤوس الأموال الخارجة منذ 16 عامًا على الأقل، وذلك في إطار عملية إعادة التوازن التي أعقبت الارتفاع الكبير في أسعار الذكاء الاصطناعي في كوريا وتايوان.
العملات
- انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا، مسجلًا 162.84 ينًا للدولار خلال الليل، مما أثار تكهنات بتدخل محتمل من وزارة المالية اليابانية. وتشير مصادر رويترز إلى أن طوكيو لجأت إلى "تكتيكات الكمين" ضد المضاربين، متجنبةً أي إشارات مسبقة. ويُنظر إلى عطلة يوم الجمعة في الولايات المتحدة (4 يوليو) كفرصة سانحة للتدخل نظرًا لانخفاض السيولة.
- يبقى مؤشر الدولار مستقرًا (حوالي 101.1-101.4)، بينما استقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 1.138 بعد ضعف طفيف في اليورو أمس عقب تصريحات لاغارد. انخفض الدولار الأسترالي بعد أن سجلت أستراليا عجزًا تجاريًا كبيرًا بدلًا من الفائض المتوقع، مع ضغوط إضافية من مشترٍ مدعوم من الدولة الصينية، مما حدّ من مخزونات خام الحديد لدى شركة فورتسكيو.
السلع
- يواصل النفط انخفاضه، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% إلى 67.8 دولارًا للبرميل، وخام برنت بنحو 1% إلى 70.9 دولارًا للبرميل، مسجلًا بذلك أسوأ أداء ربع سنوي لبرنت منذ عام 2020 (بانخفاض يقارب 40% خلال الربع). ويعكس هذا التراجع التقدم المحرز في المحادثات الأمريكية الإيرانية وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
- ارتفع سعر الذهب فوق 4000 دولار للأونصة، مدعومًا ببيانات أضعف عن الوظائف الأمريكية وانخفاض أسعار النفط، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 23 يونيو. وتشير دراسة استقصائية أجرتها منظمة OMFIF للبنوك المركزية إلى أن سعر الذهب قد يتراوح بين 5000 و6000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
الشركات
- تجري شركة آبل محادثات لاستيراد رقائق الذاكرة من شركتي CXMT وYMTC الصينيتين، المدرجتين على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية (القسم 1260H)، مع تخصيص الإمدادات بشكل رئيسي للسوق الصينية. كما أفادت صحيفة نيكاي أن آبل تخطط لإطلاق خمسة طرازات من هواتف آيفون خلال النصف الثاني من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027، بما في ذلك عدد أكبر من الطرازات القابلة للطي مما كان متوقعًا سابقًا.
- أعادت سوفت بنك فتح باب المفاوضات مع تحالف مصرفي (غولدمان ساكس، جيه بي مورغان، ميزوهو) للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي بضمان حصتها في شركة أوبن إيه آي، حيث تقدم الآن ضمانًا مؤسسيًا على السداد. وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أوبن إيه آي اقترحت منح الحكومة الأمريكية حصة 5% في الشركة (بقيمة تقارب 42.6 مليار دولار أمريكي بناءً على تقييمها البالغ 852 مليار دولار أمريكي) لتخفيف الضغط السياسي في واشنطن.
- ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ بفضل أرقام التسليم القوية لشهر يونيو، حيث ارتفعت أسهم BYD بنحو 9% بعد بيع 403,472 سيارة (+5.46% على أساس سنوي)، بينما ارتفعت أسهم Xiaomi بنحو 5% بعد أن تجاوزت مبيعاتها 30,000 سيارة للشهر الثالث على التوالي.
- العملات الرقمية وجلسة التداول اليوم: انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف إلى ما يقارب 60,000-60,800 دولار أمريكي، والإيثيريوم إلى حوالي 1,606 دولار أمريكي، متأثرًا بتوجه السوق العام نحو تجنب المخاطر. الحدث الأبرز اليوم هو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) الذي سيصدر بعد الظهر، حيث قد يؤدي صدور تقرير قوي إلى تعزيز الدولار ورفع العائدات، مما يزيد الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا، بينما قد يفتح صدور تقرير ضعيف (خاصةً ما دون 65 ألف دولار أمريكي) المجال أمام تدخل اليابان في سوق العملات خلال فترة انخفاض السيولة في عطلة يوم الجمعة.
تشهد الأسواق الرئيسية حالياً تقلبات ملحوظة. المصدر: xStation
مخطط اليوم: هل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في اتجاه مستقر أم عند نقطة تحول؟ 💡
التقويم الاقتصادي: هل ستؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم إلى انهيار وول ستريت؟
ملخص اليوم: تقلبات وول ستريت - مؤشر داو جونز يرتفع بينما يتكبد قطاع الذكاء الاصطناعي خسائر
عاجل: تقرير مخزونات النفط لا يزال يُظهر انخفاضًا. سعر خام غرب تكساس الوسيط هو الأدنى منذ نهاية فبراير.