حصاد الأسواق: تراجع حاد في أسعار أسهم التكنولوجيا في كوريا، والين يسجل أدنى مستوى له في 40 عامًا قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية 🚨

اليوم (الخميس، استثناءً بسبب عطلة الرابع من يوليو يوم الجمعة) الساعة 2:30 مساءً، سيصدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو (

). تشير التوقعات إلى تباطؤ في نمو الوظائف الجديدة إلى ما يقارب 110-115 ألف وظيفة، مقارنةً بـ 172 ألف وظيفة في مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%. تتفاوت التوقعات بشكل كبير (بين 25 ألف و200 ألف وظيفة)، وتشير غولدمان ساكس إلى أن كأس العالم ربما أضاف حوالي 40 ألف وظيفة في قطاع الضيافة.