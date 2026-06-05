حصاد الأسواق: تراجع المعنويات تجاه الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية تُلقي بظلالها على الأسواق

🏛️ سوق الأسهم

وقد خاب أمل المستثمرين الآسيويين من نتائج وتوقعات شركة برودكوم الأمريكية، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 12%، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وقد خاب أمل المستثمرين الآسيويين من نتائج وتوقعات شركة برودكوم الأمريكية، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 12%، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وقد خاب أمل المستثمرين الآسيويين من نتائج وتوقعات شركة برودكوم الأمريكية، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 12%، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وقد خاب أمل المستثمرين الآسيويين من نتائج وتوقعات شركة برودكوم الأمريكية، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 12%، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وقد خاب أمل المستثمرين الآسيويين من نتائج وتوقعات شركة برودكوم الأمريكية، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 12%، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وقد خاب أمل المستثمرين الآسيويين من نتائج وتوقعات شركة برودكوم الأمريكية، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 12%، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا بأكمله.

شهدت كوريا الجنوبية أكبر موجة بيع، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 4%. كما تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية (-1.03%)، وهانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.87%)، و

شهدت كوريا الجنوبية أكبر موجة بيع، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 4%. كما تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية (-1.03%)، وهانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.87%)، و S&P/ASX 200 الأسترالية (-0.69%) بشكل ملحوظ.

شهدت كوريا الجنوبية أكبر موجة بيع، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 4%. كما تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية (-1.03%)، وهانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.87%)، و S&P/ASX 200 الأسترالية (-0.69%) بشكل ملحوظ.

شهدت كوريا الجنوبية أكبر موجة بيع، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 4%. كما تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية (-1.03%)، وهانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.87%)، و S&P/ASX 200 الأسترالية (-0.69%) بشكل ملحوظ.

شهدت كوريا الجنوبية أكبر موجة بيع، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 4%. كما تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية (-1.03%)، وهانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.87%)، و S&P/ASX 200 الأسترالية (-0.69%) بشكل ملحوظ.

شهدت كوريا الجنوبية أكبر موجة بيع، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 4%. كما تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية (-1.03%)، وهانغ سينغ في هونغ كونغ (-0.87%)، و S&P/ASX 200 الأسترالية (-0.69%) بشكل ملحوظ.

يسود جو من التشاؤم أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات.

يسود جو من التشاؤم أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات.

يسود جو من التشاؤم أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات.

يسود جو من التشاؤم أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات.

يسود جو من التشاؤم أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات.

يسود جو من التشاؤم أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجلت معظم المؤشرات الرئيسية انخفاضات.

أظهرت الجلسة تزايدًا في تحويل رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية التقليدية على حساب شركات التكنولوجيا، التي كانت تقود المكاسب في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة.

أظهرت الجلسة تزايدًا في تحويل رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية التقليدية على حساب شركات التكنولوجيا، التي كانت تقود المكاسب في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة.

أظهرت الجلسة تزايدًا في تحويل رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية التقليدية على حساب شركات التكنولوجيا، التي كانت تقود المكاسب في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة.

أظهرت الجلسة تزايدًا في تحويل رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية التقليدية على حساب شركات التكنولوجيا، التي كانت تقود المكاسب في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة.

أظهرت الجلسة تزايدًا في تحويل رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية التقليدية على حساب شركات التكنولوجيا، التي كانت تقود المكاسب في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة.

أظهرت الجلسة تزايدًا في تحويل رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية التقليدية على حساب شركات التكنولوجيا، التي كانت تقود المكاسب في وول ستريت خلال الأشهر الأخيرة.

انتهت جلسة الخميس في البورصات الأمريكية بمكاسب في معظمها، وإن لم تكن هذه المرة من شركات التكنولوجيا.

انتهت جلسة الخميس في البورصات الأمريكية بمكاسب في معظمها، وإن لم تكن هذه المرة من شركات التكنولوجيا.

انتهت جلسة الخميس في البورصات الأمريكية بمكاسب في معظمها، وإن لم تكن هذه المرة من شركات التكنولوجيا.

انتهت جلسة الخميس في البورصات الأمريكية بمكاسب في معظمها، وإن لم تكن هذه المرة من شركات التكنولوجيا.

انتهت جلسة الخميس في البورصات الأمريكية بمكاسب في معظمها، وإن لم تكن هذه المرة من شركات التكنولوجيا.

انتهت جلسة الخميس في البورصات الأمريكية بمكاسب في معظمها، وإن لم تكن هذه المرة من شركات التكنولوجيا.

الجغرافيا السياسية والاقتصاد الكلي

أرسلت تقارير يوم الخميس من الشرق الأوسط إشارات متباينة بشأن آفاق إنهاء الصراع.

أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران، وأنها على وشك التوصل إلى اتفاق قد يُنهي الحرب. وقد اعتبرت الأسواق هذه المعلومات خطوة محتملة نحو تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

في الوقت نفسه، لا يزال الوضع متوترًا للغاية، إذ حذرت إيران من أنها مستعدة، في حال فشل المحادثات، لاتخاذ إجراءات تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد تستخدم سيطرتها على مضيق هرمز كوسيلة ضغط.

لا تزال مسألة أمن هذا الممر الاستراتيجي لنقل النفط من أهم محاور المفاوضات.

ويُشكل موقف حزب الله تحديًا إضافيًا لعملية السلام، إذ أكد زعيم الحزب أن وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من لبنان هما الشرطان الوحيدان المقبولان.

يُظهر هذا الموقف المتشدد أنه على الرغم من التقدم المُعلن في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن التوصل إلى اتفاق أوسع وأكثر استدامة في المنطقة لا يزال مهمة صعبة.

يوم الخميس، ظهرت مؤشرات تُوحي بإمكانية استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

أعلن فلاديمير بوتين استعداده للتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية، مؤكدًا أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أي اتفاق يجب أن يُراعي المصالح الأمنية الروسية والواقع الذي نشأ نتيجة الحرب.

رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تصريحات الكرملين، داعيًا روسيا إلى إنهاء الأعمال العدائية والشروع في خطوات ملموسة تُفضي إلى السلام.

أكد الزعيم الأوكراني أن إطالة أمد النزاع لا يخدم أيًا من الطرفين، ودعا إلى الانتقال من التصريحات إلى أفعال حقيقية. ووفقًا لكييف، يبقى الشرط الأساسي لاتفاق دائم هو احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.