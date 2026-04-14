حصاد الأسواق: تراجع طفيف في معنويات وول ستريت، والدولار الأمريكي تحت الضغط (14.04.2026)

- تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية اليوم بانخفاض طفيف، لكنها لا تزال تحافظ على اتجاه صعودي قوي؛ إذ يحوم مؤشر US500 قرب 6920 نقطة، أي أقل بنحو 100 نقطة من أعلى مستوى له على الإطلاق.
- تشمل أهم البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة اليوم مؤشر ثقة الشركات الصغيرة الأمريكية (NFIB) الساعة 11 صباحًا بتوقيت غرينتش، وبيانات التوظيف الصادرة عن ADP، والأهم من ذلك قراءة مؤشر أسعار المنتجين لشهر مارس الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أيضًا أن تبدأ إسرائيل مفاوضات مع لبنان، بينما من المقرر أن يتحدث عدد من محافظي البنوك المركزية من كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي عن الوضع الاقتصادي.
- قد محا مؤشر هانغ سنغ الصيني جزءًا كبيرًا من مكاسبه الأخيرة. وأظهرت بيانات مارس نموًا في الصادرات بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 8.6%، وبانخفاض حاد عن نسبة 39.6% على أساس سنوي في فبراير. وارتفعت الواردات بنسبة 27.8%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 13.9% و13.8%. انخفض الميزان التجاري إلى 51.13 مليار دولار في مارس، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 107.55 مليار دولار و90.98 مليار دولار.
- التوقعات عالية لموسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية القادم؛ فقد رفع المحللون توقعاتهم للأرباح في الأشهر الأخيرة. ووفقًا لمورغان ستانلي، انخفض متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18%.
- وفقًا لوزير الطاقة الأمريكي رايت، من المتوقع أن تعلن شركة أمريكية كبرى قريبًا عن زيادة في إنتاج النفط في فنزويلا. ونفت شركة إنفيديا التقارير التي تتحدث عن احتمال استحواذها على شركة ديل، المُصنّعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية.
مؤشر US500 ومؤشر USDIDX (الرسوم البيانية، الإطار الزمني اليومي)
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: الأسهم تعود إلى الارتفاع على أمل إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والدولار يستأنف سلسلة خسائره (13/04/2026)
