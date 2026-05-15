حصاد الأسواق: ترامب وشي يؤثران على الأسواق. الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق إلى مستويات قياسية بينما إيران والتوترات الجيوسياسية تُضعف المعنويات.

أغلقت جلسة التداول الأمريكية عند مستويات قياسية جديدة، حيث حقق كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 مكاسب قوية مدفوعة بقطاع التكنولوجيا.

يستقيل ستيفن ميران من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يمهد الطريق أمام كيفن وارش لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لباول. وتتوقع الأسواق أن يتبنى وارش موقفًا أكثر تيسيرًا، ما قد يؤدي إلى تسريع خفض أسعار الفائدة على الرغم من استمرار ضغوط التضخم.

صرح دونالد ترامب بأنه تلقى، بعد محادثات مع شي جين بينغ، تأكيدات بأن الصين لن تزود إيران بالأسلحة وستدعم الجهود المبذولة لخفض التوترات في الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التقدم المحرز في المفاوضات التجارية مع بكين.

كما وردت تقارير تفيد بأن السعودية نفذت ضربات سرية على أهداف إيرانية ردًا على هجمات سابقة من طهران، ما ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، مؤكدة على أهمية استقرار تدفقات الطاقة وأمن التجارة العالمية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

أفادت التقارير بأن واشنطن أبلغت إسرائيل باحتمالية أن يأذن ترامب بشن ضربات على أهداف في إيران، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إبقاء حالة التأهب القصوى.

كما صرّح ترامب بأن الوضع مع إيران يقترب من نقطة حرجة وأن صبره بدأ ينفد، مع تفضيله في الوقت نفسه إزالة مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، وإن كان قد أقرّ بإبقائه تحت رقابة دولية مشددة.

ارتفع معدل تضخم أسعار المنتجين في اليابان إلى 4.9% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزًا التوقعات، مسجلًا أسرع وتيرة له منذ نحو ثلاث سنوات. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما الطاقة والنفط، نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط، ما زاد الضغط على بنك اليابان للنظر في تشديد السياسة النقدية.

تشهد الأسواق الآسيوية اليوم تراجعًا ملحوظًا، حيث سجلت معظم المؤشرات انخفاضًا مع تدهور معنويات المخاطرة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المستمر وتصريحات جديدة من دونالد ترامب بشأن إيران.

تُعدّ كوريا الجنوبية الأضعف أداءً، حيث انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 6%، ما يُبرز حجم عزوف المستثمرين عن المخاطرة في المنطقة. تشهد أسواق اليابان وهونغ كونغ والصين ضغوطًا أيضًا.

ترتفع أسعار خام برنت الآجلة ارتفاعًا طفيفًا، حيث يتداول النفط دون مستوى 110 دولارات للبرميل بقليل.

تتعرض المعادن النفيسة لضغوط بيع، متراجعةً عن جزء كبير من مكاسبها الأسبوعية. انخفض الذهب بأكثر من 2%، متراجعًا إلى ما دون 4600 دولار للأونصة، بينما انخفضت الفضة بأكثر من 8% لتختبر مستوى 78 دولارًا.