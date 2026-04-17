حصاد الأسواق: ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسهم نتفليكس بأكثر من 9% رغم النتائج القوية للربع الأول التي فاقت توقعات السوق من حيث الإيرادات والأرباح. إلا أن المستثمرين شعروا بخيبة أمل كبيرة، لا سيما بسبب ضعف التوقعات المستقبلية، وخاصة انخفاض الأرباح والإيرادات وهوامش الربح المتوقعة للربع الثاني. إضافةً إلى ذلك، كان جزء من الأداء القوي مدفوعًا بعوامل استثنائية، مما أثار مخاوف بشأن استدامة النمو وأثر سلبًا على معنويات المستثمرين.