حصاد الأسواق: ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

- شهدت الأسواق ارتياحًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة. فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي. ومع ذلك، يؤكد خبراء شؤون الشرق الأوسط أن الاتفاق لا يزال هشًا للغاية، مع وجود قضايا رئيسية عالقة.
- كما حذر دونالد ترامب من أن "تصرف حزب الله بشكل لائق سيكون أمرًا رائعًا"، مضيفًا أن اجتماعًا جديدًا مع إيران قد يُعقد في نهاية هذا الأسبوع. وصرح أيضًا بأن "الحرب في الخليج يجب أن تنتهي قريبًا".
- ونتيجةً لهذه التطورات الجيوسياسية والانفراجة الجزئية في التوترات في الشرق الأوسط، لا تزال الأسهم الأمريكية قريبة من مستويات قياسية بعد انتعاش قوي، مدعومة بأرباح الشركات القوية وتزايد تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية إنهاء الصراع.
- في غضون ذلك، يتوقع مسؤولون من دول الخليج وأوروبا أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، تحذر دول مجموعة السبع من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مسلطة الضوء على الضغوط التضخمية المحتملة واضطرابات سلاسل التوريد.
- في الوقت نفسه، في أسواق السلع، انخفض سعر خام برنت مجدداً إلى ما دون 100 دولار للبرميل.
- كما وردتنا أمس بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي جاءت أفضل من المتوقع. فقد بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 207,000 طلب، مقابل توقعات السوق البالغة 215,000 طلب، مما يؤكد قوة سوق العمل الأمريكي نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، فاجأ مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للأعمال لشهر أبريل/نيسان الجميع بارتفاعه، حيث سجل 26.7 نقطة مقارنةً بالتوقعات البالغة 10.0 نقطة، مما يشير إلى تسارع واضح في النشاط الصناعي وتحسن معنويات قطاع الأعمال.
- في آسيا، تهيمن المشاعر السلبية على جلسات التداول حالياً. فقد انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنحو 1%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.5%، ومؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 1.3%. أما المؤشر الأسترالي، فقد حافظ على استقراره بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.2% فقط.
- وامتنع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، عن التعليق على تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة في أبريل/نيسان.
- في سوق العملات، نشهد استمرار انخفاض قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية، حيث يختبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مجدداً مستوى 160.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار الأمريكي/اليوان الصيني اليوم عند 6.8622، بينما كانت التوقعات عند 6.8206. وتواصل الصين الإشارة إلى سياسة نقدية توسعية إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين العالمية. وتركز السلطات على تعزيز الاستهلاك والاستثمار في التقنيات الجديدة وأمن الطاقة لتعزيز التنمية طويلة الأجل.
- في المعادن النفيسة، نشهد مكاسب طفيفة. ارتفع الذهب بنحو 0.2%، متجاوزاً 4800 دولار، بينما ارتفع الفضة بنحو 0.5%، ليختبر مستوى 79 دولاراً.
- يظهر اتجاه معاكس في سوق العملات الرقمية، حيث لا تزال الأصول الرئيسية تحت ضغط. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار، بينما انخفض الإيثيريوم بنحو 1.5%، ويتداول قرب 2320 دولاراً.
- يظهر اتجاه معاكس في سوق العملات الرقمية، حيث لا تزال الأصول الرئيسية تحت ضغط. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنحو 1.5%، ويتداول قرب 2320 دولاراً.
- انخفضت أسهم نتفليكس بأكثر من 9% رغم النتائج القوية للربع الأول التي فاقت توقعات السوق من حيث الإيرادات والأرباح. إلا أن المستثمرين شعروا بخيبة أمل كبيرة، لا سيما بسبب ضعف التوقعات المستقبلية، وخاصة انخفاض الأرباح والإيرادات وهوامش الربح المتوقعة للربع الثاني. إضافةً إلى ذلك، كان جزء من الأداء القوي مدفوعًا بعوامل استثنائية، مما أثار مخاوف بشأن استدامة النمو وأثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
انخفض سهم نتفليكس بنسبة 9% بعد صدور تقرير أرباح الربع الأول 📉
عاجل: النفط ينتعش إلى 100 دولار مع توقعات مسؤولين خليجيين وأوروبيين بأن تطلب الولايات المتحدة ستة أشهر لإبرام اتفاق مع إيران.
