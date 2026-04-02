في خطابه، أكد دونالد ترامب أن الأهداف الاستراتيجية في إيران تقترب من الاكتمال وأن الحرب ستنتهي قريبًا. وأعلن عن ضربات قوية في الأسابيع المقبلة "لإنهاء المهمة" و"إعادة إيران إلى العصر الحجري". ورغم تأكيداته على النجاح، تجاهل الرئيس قضايا القوات البرية والدبلوماسية. وقد أدى الخطاب، الذي كان يهدف إلى تهدئة الرأي العام بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط وانخفاضات في أسواق الأسهم.

علاوة على ذلك، ألقى ترامب بالمسؤولية عن مضيق هرمز على عاتق دول أخرى، داعيًا إياها إلى "أخذ زمام المبادرة" وتأمين الممر المائي بنفسها. وألمح إلى أن الدول التي تعتمد على هذا النفط يجب أن "تعتمد على نفسها"، في ظل خطط الولايات المتحدة للانسحاب من الصراع، مما يترك مشكلة اقتصادية حرجة دون حل ويزيد من المخاوف من هيمنة إيران.

تؤدي لهجة ترامب المتشددة إلى انخفاضات في العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية. كانت أسهم الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا في مؤشر راسل 2000 ( US2000: -1.9% )، تليها مؤشرات ناسداك ( US100: -1.6% )، وستاندرد آند بورز 500 ( US500: -1.3% )، وداو جونز الصناعي ( US30: -1.15% ).

وتراجعت المعنويات في آسيا بشكل حاد. وسجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (-3.7%) ومؤشرا نيكاي 225 وتوبكس اليابانيان أسوأ أداء، متراجعين عن مكاسب الجلسة السابقة. وتسبب قطاع التكنولوجيا في انخفاض مؤشر هانغ سينغ (-1%)، بينما انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.1%. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تضرر الأسواق المعتمدة على الطاقة، مما أثار مخاوف من التضخم وسياسات البنوك المركزية المتشددة.

وقفز الميزان التجاري الأسترالي إلى 5.69 مليار دولار أسترالي (التوقعات: 2.6 مليار، القيمة السابقة: 2.26 مليار). يعود هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في صادرات المعادن الأساسية والفحم، عقب الارتفاعات الهائلة في الأسعار بعد اندلاع الحرب في إيران.

في سوق الصرف الأجنبي، يهيمن الدولار الأمريكي مجدداً (مؤشر الدولار الأمريكي: +0.5%)، متعافياً بفعل موجة متجددة من النفور من المخاطرة والغموض بشأن أي تحركات أمريكية مستقبلية في إيران، ولا سيما التدخل البري. وتُسجّل أكبر الانخفاضات في عملات أستراليا ونيوزيلندا (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: -0.7%)، والفرنك السويسري (الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري: +0.65%)، والجنيه الإسترليني، الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغاز المستورد (الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: -0.6%). ويتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.1535.

في المقابل، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 6.7% تقريباً ليصل إلى 107 دولارات، معوضاً بذلك معظم الانخفاضات التي شهدها خلال الأيام الثلاثة الماضية. يشهد سوق المعادن النفيسة تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 2.2% إلى 4650 دولاراً للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بنسبة 5.35% إلى 71 دولاراً للأونصة.