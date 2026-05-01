حصاد الأسواق- تسجيلات وول ستريت واستقرار أسعار النفط (01.05.2026)

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس على ارتفاع، معوضةً جميع خسائر الجلستين السابقتين ومسجلةً مستويات قياسية جديدة. واليوم، تفتتح العقود الآجلة على ارتفاع أكبر؛ حيث يتداول مؤشر US500 فوق 7250 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.18%، بينما يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.12% ليصل إلى 27630 نقطة .

تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأسواق الأوروبية مغلقة اليوم بمناسبة عيد العمال. أما السوق البريطانية فتبقى مفتوحة، حيث يرتفع عقد UK100 بنسبة 0.16% قبل ساعة ونصف من افتتاح السوق النقدي .

أعلنت شركة آبل عن نتائج قوية للربع الثاني من السنة المالية 2026، حيث بلغ ربح السهم 2.01 دولار (مقابل توقعات 1.93 دولار) والإيرادات 111.18 مليار دولار (مقابل توقعات 108.92 مليار دولار). وسجلت الشركة نموًا قويًا بنسبة 20% في مبيعات أجهزة آيفون. ومن الجدير بالذكر أن الشركة شهدت مؤخرًا تغييرًا في منصب الرئيس التنفيذي. ارتفعت أسهم شركة آبل بشكل طفيف بنسبة 2.44% خلال المرحلة الأولى من التداول بعد إغلاق السوق .

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان أعلى مستوى له في أربع سنوات، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى مؤشر المخزون الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للأزمة في الشرق الأوسط. ووصل المؤشر إلى 55.1 نقطة، مرتفعًا من 51.6 نقطة .

أصدرت اليابان إشارات مبهمة بشأن التدخل في سوق العملات اليابانية (الين) بعد أن تجاوزت قيمته لفترة وجيزة مستوى 160. وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين إلى 155 نقطة في وقت ما، قبل أن يتعافى حاليًا إلى حوالي 157 نقطة .

أشار المسؤول البارز في وزارة المالية، أتسوكي ميمورا، إلى ضرورة توخي الحذر من جانب المضاربين خلال عطلة الأسبوع الذهبي، مؤكدًا أن الانخفاض الحاد في قيمة الين ذو طبيعة مضاربية .

بلغ معدل التضخم في طوكيو 1.5% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.6% على أساس سنوي، ولكنه أعلى من 1.4% على أساس سنوي في مارس. من جهة أخرى، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.5% على أساس سنوي (مقارنةً بتوقعات 1.8% على أساس سنوي؛ وتوقعات سابقة 1.7% على أساس سنوي). تُطمئن هذه البيانات بنك اليابان بعد عدم رفع أسعار الفائدة مؤخرًا .

تلقى دونالد ترامب إحاطةً بشأن أهداف قصف محتملة في إيران. وتشير التقارير إلى أن الخطة تتضمن ضربات على البنية التحتية، والسيطرة على مضيق هرمز، ونشر وحدة خاصة لتأمين اليورانيوم المخصب .

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع المقبل نظرًا لتوقعات استمرار نمو التضخم. ومن المثير للاهتمام أن تضخم أسعار المنتجين في أستراليا انخفض إلى 3.0% من 3.5% في الربع الأول، ولكن لا يُتوقع أن يُعيق هذا رفع أسعار الفائدة .

في المقابل، انخفض مؤشر ثقة المستهلك في نيوزيلندا إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مقتربًا من مستويات عام 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30%. بلغ المؤشر 80.3، متراجعًا 20 نقطة خلال الشهرين الماضيين، ولا يزال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة .

يواصل زوج العملات AUDNZD اتجاهه الصعودي، مختبرًا مستوى 1.22. واستنادًا إلى تحركات العقدين الماضيين، وبافتراض استمرار التباين النقدي، قد يصل النطاق المحتمل لهذا التحرك إلى 1.30-1.38 .

يتراجع زوج العملات EURUSD بشكل طفيف اليوم إلى 1.1720. بالأمس، أشارت كريستين لاغارد إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في يونيو، إلا أن ذلك سيتوقف على البيانات. في غضون ذلك، رفعت مورغان ستانلي توقعاتها لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة إلى عام 2027. ومع ذلك، يبقى التنبؤ صعبًا حتى نرى أولى الإجراءات من كيفن وارش .

وفقًا لدويتشه بنك، قد تتضاعف أسعار الذهب تقريبًا لتصل إلى 8000 دولار للأونصة نظرًا للطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. هذا الهدف محدد للسنوات الخمس المقبلة. ومن المثير للاهتمام أن من المتوقع أن تشمل قائمة المشترين الرئيسيين المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر. ترتبط مشتريات الذهب باستمرار عملية خفض الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات العالمية .

يشهد الذهب انتعاشًا طفيفًا في نهاية الأسبوع، حيث يتداول قرب 4600 دولار للأونصة .