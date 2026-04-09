حصاد الأسواق: إيران تقول إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار(09.04.2026)

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.2% ليصل إلى حوالي 97 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بانعدام ثقة إيران بالموقف الأمريكي واستمرار الهجمات الإسرائيلية في المنطقة. في المقابل، استقرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية.

اتهم رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار، مما زاد من حدة انعدام الثقة المتبادل. وأشارت طهران إلى الغارات الجوية الإسرائيلية وحوادث الطائرات المسيرة، لا سيما في لبنان، الذي تعهد بدوره باستخدام كافة الوسائل لوقف الهجمات الإسرائيلية. رفضت واشنطن هذه الادعاءات، حيث أكد جيه دي فانس أن قضية لبنان لم تكن جزءًا من الاتفاق.

صرح ترامب بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب قصوى في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق حقيقي وفتح مضيق هرمز، مهددًا إيران في حال انسحابها من المفاوضات.

يسود التشكيك والحذر في آسيا. فبعد تفاؤل مبدئي، شهدت الأسواق ركودًا بسبب الشكوك حول استدامة الهدنة الأمريكية الإيرانية. لا تزال المخاوف قائمة بشأن مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقًا، وانتعاش أسعار النفط، والخلافات المتعلقة بإدراج لبنان في بنود الاتفاق. وشهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي (-1.8%) والياباني (-0.7%) أكبر الخسائر، كما تراجعت الصين (مؤشر هانغتشو للأوراق المالية والاستثمار: -0.3%) والهند (مؤشر نيفتي 50: -0.6%).

ووفقًا لتصريحات آنا بريمان، محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة لا تزال توفر دعمًا اقتصاديًا، في حين ازداد خطر ارتفاع التضخم. وتساهم تصريحاتها المتشددة في ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي، الذي يُعد حاليًا العملة الأكثر تقلبًا في مجموعة العشر خلال الجلسة (الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.25%، الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني: +0.4%، الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي: -0.25%).

وباستثناء الدولار النيوزيلندي، فإن تقلبات سوق الصرف الأجنبي هادئة. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بشكل مستقر، بينما بقي سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي دون تغيير عند 1.166. يشهد الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا في قيمته الأساسية عقب صدور بيانات سلبية عن ثقة المستهلك (دولار أمريكي/ين ياباني: +0.2%).

يستقر سعر الذهب للجلسة الثانية على التوالي (4720 دولارًا للأونصة)، وسط حالة من عدم اليقين في ظل هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتسم بنهج متشدد، والذي طغت عليه أحداث أخرى نظرًا لكونه "قديمًا". كما يتداول سعر الفضة بشكل مستقر (73 دولارًا للأونصة).