حصاد السوق: انخفاض الأسهم الأوروبية وسط تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء تحت ضغط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأول برئاسة كيفن وارش.

أثر ارتفاع أسعار النفط، مدفوعًا بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، سلبًا على معنويات المستثمرين، على الرغم من أن التراجع العام في السوق لا يزال محدودًا نسبيًا. ويتزايد قلق المستثمرين من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يُعيد إشعال الضغوط التضخمية ويؤخر احتمالية خفض أسعار الفائدة مستقبلًا.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين، استراتيجية التواصل المتغيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد، والتي قللت من رغبة المستثمرين في تحمل المخاطر. في المقابل، تتفوق شركات النفط والغاز في الأداء، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط الخام.

وصرح دونالد ترامب بأن اتفاق السلام مع إيران قد انهار على الأرجح، ونفى قيادة طهران، في إشارة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمل العسكري إذا لزم الأمر.

أهم التطورات:

انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي بنحو 0.6%، مما يعكس حذر المستثمرين وليس عمليات بيع واسعة النطاق بدافع الذعر. يتراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 1%، بينما ينخفض ​​مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9%، في حين يتراجع كل من مؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر فوتسي ميب الإيطالي بنحو 0.7%.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% لتصل إلى حوالي 75.60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وذلك في أعقاب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقرار واشنطن إلغاء استثناء رئيسي كان يسمح لإيران بتصدير النفط الخام.

عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من استمرار التضخم مرتفعًا لفترة أطول، مما دفع عوائد السندات الحكومية الأوروبية إلى الارتفاع وقلل الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

يركز المستثمرون على صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، وهو الأول في عهد الرئيس كيفن وارش، الذي أشار إلى نهج تواصل أقل شفافية من أسلافه.

مع إشارة ما يقرب من نصف صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الأخير إلى أنهم ما زالوا منفتحين على المزيد من رفع أسعار الفائدة، فإن أي لهجة متشددة في المحضر قد تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة العالمية.

مع إشارة ما يقرب من نصف صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الأخير إلى أنهم ما زالوا منفتحين على المزيد من رفع أسعار الفائدة، فإن أي لهجة متشددة في المحضر قد تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة العالمية.

تتفوق أسهم شركات النفط الكبرى في جلسة اليوم، حيث ارتفع سهم بي بي بنحو 2.3% وسهم شل بنحو 1.6%، مما يجعلهما من بين أفضل الأسهم أداءً في أسواق الأسهم الأوروبية.

EU50, DE40 (الفترة الزمنية ليوم واحد)

يستمر تداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بالقرب من الحد العلوي لقناة سعره الصاعدة، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتصحيح في حال استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية. ويقع مستوى الدعم الرئيسي حاليًا عند حوالي 6240 نقطة، مدعومًا بتحركات الأسعار السابقة.

المصدر: xStation5

تراجع مؤشر داكس الآجل نحو متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 يومًا قرب مستوى 25,000 نقطة. وقد يشير كسر هذا المستوى إلى انخفاض آخر مماثل في قوته، مما يفتح المجال لاختبار المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم. وستبقى التطورات الجيوسياسية المتعلقة بإيران العامل المحفز الرئيسي الذي يجب مراقبته، إذ أن أي تصعيد إضافي قد يزيد الضغط على الأسهم الألمانية.

المصدر: xStation5