احتياطي النقد الأجنبي في مصر يسجل مستوى قياسياً عند 56.3 مليار دولار

واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بـ 55.072 مليار دولار في يونيو، في مؤشر يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه مصر إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنويع مصادر العملة الأجنبية، وزيادة الإيرادات من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الاستفادة من التمويلات الدولية.

زيادة شهرية تتجاوز 1.2 مليار دولار

ارتفع الاحتياطي الأجنبي بأكثر من 1.2 مليار دولار خلال شهر يوليو، مسجلاً نمواً بنحو 2.2% مقارنة بالشهر السابق، ليستكمل بذلك مساره الصاعد بعد ارتفاعه من 53.134 مليار دولار في مايو إلى أكثر من 56 مليار دولار خلال شهرين فقط.

كما تكشف البيانات عن تحسن ملحوظ على أساس سنوي، إذ ارتفع الاحتياطي بنحو 7.26 مليارات دولار مقارنة بيوليو 2025، عندما بلغ 49.036 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً يقارب 14.8%.

ويُعد الاحتياطي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على تمويل الواردات، وسداد الالتزامات الخارجية، وتعزيز استقرار سوق الصرف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

التحويلات والسياحة والتمويل الدولي تدعم الاحتياطي

استفاد الاحتياطي من تحسن مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 31.2% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026، لتصل إلى 43.1 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكثر مصادر العملة الأجنبية استقراراً.

كما سجل قطاع السياحة أداءً قوياً، مع ارتفاع الإيرادات إلى 14.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بزيادة أعداد الزوار وتحسن النشاط السياحي.

وفي الوقت نفسه، ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم السيولة الخارجية، بعدما ارتفعت إلى نحو 13 مليار دولار، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات عاملة في السوق المصرية.

وشكلت موافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة تمويل جديد بقيمة 1.8 مليار دولار دفعة إضافية للاحتياطي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد المصري.

تحديات مستمرة رغم ارتفاع الاحتياطي

ورغم تسجيل مستوى قياسي، لا تزال مصر تواجه تحديات تتعلق بارتفاع العجز في الحساب الجاري وزيادة تكلفة واردات الطاقة، إضافة إلى حساسية تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل للتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما ارتفعت فاتورة الواردات النفطية خلال عام 2026، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على ميزان المدفوعات، رغم استمرار مساهمة السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس في تخفيف هذه الضغوط.

تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل

يعزز وصول الاحتياطي إلى 56.294 مليار دولار قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، إلا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة تنمية الموارد المستدامة للنقد الأجنبي، مثل الصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تقليص العجز التجاري والحد من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز الثقة في السوق المصرية.