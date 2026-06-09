هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية: سوق دبي المالي منصة تداول أجنبية

في إطار جهوده المستمرة لتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق أمام المستثمرين الدوليين، أعلن سوق دبي المالي حصوله على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) كمنصة تداول أجنبية.

ويشمل هذا الاعتراف بُعدين: فهو يتيح للمشاركين السويسريين الخاضعين لرقابة هيئة FINMA الوصول المباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي، كما يمكّن من تداول الأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا في السوق.

الجدير بالذكر أنه تُرسي هذه الخطوة قناة منظَّمة تربط بين اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، بما يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال المباشر بسوق دبي المالي، ويفتح الباب أمام تداول أسهم الشركات المؤسَّسة في سويسرا في دبي.

ويعكس هذا الاعتراف قوة الإطار التنظيمي لسوق دبي المالي، الذي يعمل تحت إشراف هيئة سوق المال في الإمارات، والتعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وسويسرا، وكلتاهما من الموقّعين على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.

من جانبه يضم سوق دبي المالي قاعدة تتجاوز 1.2 مليون مستثمر من 212 جنسية، حيث يمثّل المستثمرون الأجانب نحو 85% من المستثمرين المسجَّلين، وهي قاعدة دولية يسعى هذا الاعتراف إلى تعزيزها من خلال فتح قناة مباشرة ومنظَّمة أمام المؤسسات السويسرية.

تعليقاً على هذا الاعتراف، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يمثّل اعتراف هيئة FINMA بسوق دبي المالي إنجازاً بارزاً في استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الدولي إلى سوقنا وتحقيق رؤية دبي لتطوير أسواقها المالية، فهو يفتح مساراً مباشراً ومنظَّماً يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال بمنظومتنا، ويخلق فرصاً جديدة تتعلق بالأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا، بما يعزّز مكانة دبي كمركز مالي عالمي مترابط».

كما أضاف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في الإمارات: «يعكس هذا الاعتراف التعاون الرقابي الوثيق بين الهيئة وهيئة FINMA قوة الإطار التنظيمي في الإمارات، وهو يُرسي قناة واضحة ومنظَّمة للمشاركة العابرة للحدود تحافظ على نزاهة السوق وتعزّز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق».

تأتي هذه الخطوة لتعزّز استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى ترسيخ مشاركة المستثمرين الدوليين وتدعيم مكانة دبي كبوابة تربط أسواق المال الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع طموحات الإمارة الأوسع لتنمية قطاعها المالي واستقطاب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.