  
٢٠:٠٢ · ٢ يناير ٢٠٢٥

عاجل: تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يظهر انخفاض مخزونات النفط أقل من المتوقع

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

  • مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: -1.178 مليون (توقعات -2.4 مليون، السابق -4.237 مليون)
  • مخزونات البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 7.717 مليون (توقعات 0.7 مليون، السابق 1.63 مليون)
  • مخزونات المقطرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 6.406 مليون (توقعات -1.15 مليون، السابق -1.694 مليون)

 

 

 

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