🔼 قفز البيتكوين فوق 65 ألف دولار

تجاوز سعر البيتكوين أعلى مستوى له منذ 22 يونيو 2026، متجاوزًا حاجز 65,000 دولار أمريكي، ومُبددًا تدريجيًا التوقعات الهبوطية التي سادت بعد انخفاضه إلى ما دون 60,000 دولار. في الأسابيع الأخيرة، انتعش البيتكوين مجددًا بسرعة بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون 60,000 دولار، ويأمل المستثمرون أن يصبح هذا التفاؤل أكثر استدامة مع استمرار انخفاض ارتباط البيتكوين بالأسهم والدولار الأمريكي والنفط.

هل وصل البيتكوين إلى أدنى مستوياته؟ صناديق المؤشرات المتداولة تُقدم أولى المؤشرات الإيجابية

بعد ثمانية أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، عادت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبيتكوين الفوري أخيرًا إلى المنطقة الإيجابية، جاذبةً ما يقارب 197 مليون دولار من التدفقات الداخلة الصافية. على الرغم من أن هذا المبلغ لا يزال متواضعًا مقارنةً بأكثر من 4 مليارات دولار التي خرجت من الصناديق في يونيو، إلا أن العديد من المحللين يرون فيه أول مؤشر على استقرار معنويات السوق. ووفقًا لبلومبيرغ، فإن توجه السوق يتحول تدريجيًا من التساؤل "من تبقى للبيع؟" إلى التساؤل "هل بدأ ضغط البيع بالانحسار أخيرًا؟".

أنهت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبيتكوين الفوري سلسلة من التدفقات الخارجة استمرت ثمانية أسابيع، مسجلةً تدفقات صافية داخلة بلغت حوالي 197 مليون دولار.

شهد شهر يونيو تدفقات خارجية قياسية تجاوزت 4 مليارات دولار، مما يجعل التدفقات الداخلية الأخيرة مؤشراً على استقرار السوق أكثر من كونها بداية لسوق صاعدة جديدة.

على الرغم من انخفاض سعر البيتكوين في أعقاب ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط، لم يسارع المستثمرون المؤسسيون إلى بيع استثماراتهم.

وفقاً لشركة جلاسنود، قد يكون سعر البيتكوين بصدد تشكيل قاع محلي في نطاق 57,000 إلى 63,000 دولار، شريطة عدم حدوث صدمة اقتصادية كلية كبيرة.

وصفت شركة إف آر إن تي فاينانشال التدفقات الإيجابية لصناديق المؤشرات المتداولة بأنها أولى "بوادر التعافي"، لكنها حذرت من أنه لا يزال من السابق لأوانه إعلان انعكاس دائم للاتجاه.

في الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​حجم التداول اليومي لصناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبيتكوين الفوري بنسبة 78% خلال الثلاثين يوماً الماضية، متراجعاً من حوالي 5.8 مليار دولار في ذروته أواخر عام 2025 إلى حوالي 1.25 مليار دولار اليوم.

ترى شركة جلاسنود أن انخفاض نشاط التداول يعكس تحول اهتمام المستثمرين المؤسسيين نحو فئات أصول أخرى.

لا يزال السوق ينتظر عودة الطلب القوي.

على الرغم من أن ضغوط البيع تبدو في تراجع، يؤكد المحللون أن السوق لم يشهد بعدُ دفعة طلب قوية. لا تزال أحجام التداول منخفضة، في حين قلّص بعض أكبر مشتري البيتكوين الهيكليين نشاطهم. ونتيجةً لذلك، قد لا يُمثّل استقرار السعر الحالي سوى المراحل الأولى من عملية استقرار طويلة الأجل.

تُظهر بيانات البلوك تشين أن المستثمرين على المدى الطويل قد عادوا إلى التجميع، بينما لا يزال المستثمرون الأقل استثمارًا يتكبدون خسائر.

تشير Glassnode إلى أن المستثمرين على المدى الطويل يتكبدون خسائر بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022، وهو نمط يتزامن تاريخيًا مع المراحل الأخيرة من الأسواق الهابطة.

لا تزال تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة ( ETFs ) أقل بكثير من رأس المال الذي خرج منها في الأشهر الأخيرة، مما يعني أنها لا تُؤكد بعدُ عودة مستدامة للطلب المؤسسي.

أوقفت Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy )، وهي إحدى أكبر مشتري البيتكوين الهيكليين، مشترياتها مؤخرًا، مما يزيد من أهمية تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في دعم الأسعار.

ترى شركة تاغوس كابيتال، التي نقلتها بلومبيرغ، أن التدفقات الإيجابية لصناديق المؤشرات المتداولة ( ETFs ) تُسهم في ترسيخ حد أدنى للسعر، لكنها لا تُشير بعد إلى بداية سوق صاعدة جديدة.

يتمثل التحدي الرئيسي للمستثمرين الآن في تحديد الإشارات التي تُؤكد انتهاء أسوأ مراحل عمليات البيع.

بيتكوين (الفترة الزمنية D1)

بالنظر إلى آخر موجتي هبوط رئيسيتين لبيتكوين، استأنف السعر مساره الهبوطي في الربع الأول بعد ارتفاعه إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% قرب 98,000 دولار. خلال التصحيح الثاني، انخفض سعر بيتكوين مبدئيًا بعد وصوله إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% عند حوالي 74,000 دولار، لكنه ارتفع في النهاية إلى حوالي 83,000 دولار، وهو ما يُعادل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. إذا استمرت مستويات فيبوناتشي في التأثير على مسار التعافي الحالي، فإن مستوى المقاومة الرئيسي التالي يقع قرب 67,000 دولار، حيث يوجد مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% حول 75,500 دولار. وقد تم قياس كلا المستويين انطلاقًا من الزخم الهبوطي الذي بدأ في مايو من هذا العام. أما على الجانب الهبوطي، فتبقى منطقة 57,000-60,000 دولار منطقة دعم رئيسية، ومن الجدير بالذكر أن البيتكوين قد ارتد مرتين بالفعل من مستويات أدنى من هذا النطاق خلال عام 2026.

المصدر: xStation5