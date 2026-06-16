⚫ خام برنت أقل من 80 دولارًا!

نشهد اليوم تراجعاً حاداً في سوق النفط. تتراجع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وقد تجاوز سعر خام برنت حاجز 80 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضاً إلى مستويات لم يشهدها منذ بداية مارس. في الوقت نفسه، يتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (OIL.WTI) بنحو 6%، ليقترب من 75 دولاراً. والسبب الرئيسي لهذا التراجع المفاجئ هو التقارير التي تفيد بتحقيق انفراجة جديدة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

تتلاشى علاوة المخاطر الجيوسياسية بسرعة من السوق. ما الذي أثر تحديداً على معنويات السوق ودفع المستثمرين إلى التراجع؟

لا فترة انتقالية لطهران: تشير آخر التسريبات إلى أن إدارة دونالد ترامب وافقت على الاستئناف الفوري لمبيعات النفط الإيراني. ومن المقرر رفع الحصار البحري الأمريكي خلال الليل، مما سيؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق. وكانت إيران قد أعلنت سابقاً أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بالانسحاب من محيط مضيق هرمز.

فتح مضيق هرمز: سيتم استئناف حركة ناقلات النفط عبر هذا المركز الحيوي بشكل كامل. وينخفض ​​خطر حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى الصفر تقريبًا. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن إزالة الألغام من المضيق قد تستغرق شهورًا، لذا لن تعود حركة الشحن إلى طبيعتها ولن يعود الإمداد إلى مستواه المعتاد البالغ 20 مليون برميل يوميًا.

ردود فعل كبار المستثمرين في وول ستريت: أدى هذا التغيير الجذري في العوامل الأساسية إلى قيام مؤسسات مثل غولدمان ساكس وسيتي ومورغان ستانلي بتخفيض توقعاتها لأسعار النفط للنصف الثاني من عام 2026 وعام 2027. بل إن البعض يتوقع وصول السعر إلى 70 دولارًا بنهاية هذا العام.

يتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى سويسرا، حيث من المقرر التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل (19 يونيو). وحتى ذلك الحين، قد يشهد سوق السلع الأساسية تقلبات حادة للغاية. إن تجاوز حاجز 80 دولارًا لسعر خام برنت يفتح المجال أمام اختبار مستويات دعم أدنى.

قد تُسهم خطوة الولايات المتحدة، المتمثلة في السماح لإيران بالعودة إلى سوق النفط وإمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة، في ترسيخ وقف إطلاق النار وعودة التجارة النفطية إلى طبيعتها. فإذا ما تلقت السلطات الإيرانية الحالية دعمًا ماليًا، فقد يكون للمال تأثير أكبر من القناعات. من جهة أخرى، تتوالى المعلومات التي تُشير إلى عدم حلّ العديد من القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. إضافةً إلى ذلك، لا تزال إسرائيل متشككة في الاتفاق، وقد تُؤدي تصرفاتها إلى تقويض الاتفاق برمته.

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 3 مارس، أي بعد يومين فقط من افتتاح السوق عقب بدء الحرب في إيران. تجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت، لم يكن مضيق هرمز قد أُغلق بالكامل. يُعدّ متوسط ​​سعر 200 جلسة دعمًا رئيسيًا، يليه نطاق 73-75 دولارًا للبرميل. على الرغم من أن السوق تبدو متفائلة للغاية بشأن الاتفاق في الوقت الراهن، إلا أنه يجب التذكير بأن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق شهورًا وستتطلب أسعارًا أعلى من الأسعار الحالية. المصدر: xStation5