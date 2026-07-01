خفف وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من حدة لهجته المتشددة وأعطى الأمل لمستثمري الذهب.

يشهد اليوم الحدث الأهم ضمن فعاليات الندوة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال. وقد ضمّت حلقة النقاش اليوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي اشتهر مؤخرًا بمواقفه المتشددة، رغم أنه لا يزال يمثل لغزًا كبيرًا للأسواق. لم تُسهم تصريحاته اليوم، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف نسبيًا، في إضعاف الدولار فحسب، بل أعادت أيضًا الأمل للمستثمرين في سوق الذهب، الذي لم يكتفِ بتجاوز حاجز 4000 دولار، بل وصل إلى مستوى 4100 دولار للأونصة.

أهم النقاط المستفادة من خطاب كيفن وارش:

نهاية "التوجيهات المستقبلية": يقطع وارش بشكل قاطع نهج أسلافه. لن يُقدّم الاحتياطي الفيدرالي إشارات واضحة للسوق بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية. يجب على المستثمرين الاعتماد على البيانات الملموسة. وقد أيّد وارش بشدة موقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في هذا الشأن.

مكافحة التضخم بلا هوادة: صرّح وارش بوضوح: "نريد تحقيق استقرار الأسعار". وأضاف أنه إذا اعتقد أي شخص أن الاحتياطي الفيدرالي سيقبل تضخمًا يتجاوز 2%، فسيكون مخطئًا. لا يزال يرى أن الأسعار مرتفعة للغاية. ومع ذلك، لا تزال هذه المسألة مثيرة للجدل.

تفاؤل طفيف وتراجع في توقعات التضخم: أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة به خلال الأسابيع الأربعة الأولى من ولايته. كما أكد انخفاض عوائد السندات وتقلبات السوق، مما يبعث الأمل في نفوس المستثمرين في سوق الذهب.

"خلاف حاد" في يوليو: أعلن أنه سيُجرى نقاش حاد في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم (بعد أربعة أسابيع). وامتنع عن التكهن بما إذا كان الارتفاع الحالي في التضخم، الناجم عن الصراع مع إيران، مؤقتًا.

تخفيض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي (التمويل الكمي): أكد موقفه المتشدد المعروف، راغبًا في تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، لأنه يرى أن الميزانية الضخمة "تقترب من السياسة المالية" وتعمل بشكل أساسي على تضخيم أسعار الأصول. ومع ذلك، سيتم إدخال التغييرات بحذر وشفافية. وهذا بدوره يُعد خبرًا سلبيًا بعض الشيء للمؤشرات.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لم تتأثر: أكد أنه على الرغم من قرارات المحكمة العليا الأخيرة (بما في ذلك ما بعد قضية كوك)، سيظل الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً تماماً وسيلتزم التزاماً صارماً بولايته.

التفاؤل التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي): يعتبر الولايات المتحدة المستفيد الرئيسي من ثورة الذكاء الاصطناعي. فبينما يعزز ازدهار التكنولوجيا التضخم على المدى القصير (بسبب الطلب على المكونات)، إلا أن زيادة الإنتاجية على المدى الطويل قد تغير قواعد اللعبة في السياسة النقدية.

هل يُخفف وارش من حدة التفاؤل؟

يمكن القول، بأسلوب تحليلي تقليدي، إن الإجابة هي نعم ولا في آن واحد. يلعب وارش دور "القاضي الموضوعي"، وهو ما استقبلته الأسواق بارتياح. بعد اجتماعه الأول في يونيو، خشيت وول ستريت من أن يكون وارش متشدداً للغاية، مستعداً لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد رداً على الصراع مع إيران. في سينترا، لم يُشدد وارش من لهجته. فرغم تأكيده على أن الهدف هو تضخم بنسبة 2%، إلا أنه أرسل في الوقت نفسه عدة إشارات مطمئنة للأسواق:

أقر بأن ضغوط التضخم والتوقعات قد انخفضت قليلاً خلال الشهر الماضي.

أبدى ارتياحه لانخفاض عوائد السندات.

وبإبعاده عن التوجيهات المستقبلية، بدد مخاوف السوق من إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سلسلة من رفع أسعار الفائدة "مسبقًا".

هذا يعني أن الأسواق لم تعد تشعر بالتهديد المباشر لتدخل متشدد فوري، الأمر الذي، إلى جانب أحدث البيانات الاقتصادية الكلية، أعطى دفعة لضعف الدولار وارتفاع الأصول عالية المخاطر.

هل يعود سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.14، ويرتفع سعر الذهب إلى 4100 دولار؟

بالتزامن مع خطاب وارش، صدرت بيانات رئيسية من قطاع التصنيع الأمريكي (مؤشر مديري المشتريات التصنيعي)، والتي تفسر هذه التحركات الكبيرة:

ضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وانهيار الأسعار: انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي إلى 53.3 (مقارنةً بتوقعات 53.9)، كما تراجعت الطلبات الجديدة. والأهم من ذلك، شهد مؤشر أسعار الدفعات انخفاضًا حادًا إلى 73 (مقارنةً بتوقعات 82.1، وتوقعات 77.5).

رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي (تحرك إلى 1.14): مع الانخفاض الحاد في المؤشر الفرعي للأسعار الأمريكية، وتصريح وارش نفسه بأن مخاطر التضخم تتضاءل، يستنتج المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ. وتتراجع عوائد السندات الأمريكية، مما يؤثر تلقائيًا على الدولار الأمريكي ويرفع سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي.

عودة مذهلة للذهب إلى 4100 دولار: تلقى الذهب اليوم مزيجًا مثاليًا من العوامل المحفزة:

الوضع الجيوسياسي: يُبقي الصراع المستمر مع إيران والغموض (تصريحات فانس والبيت الأبيض التي وردت في التقارير حول فرص التوصل إلى اتفاق، مع استمرار وجود المخاطر) على الطلب على "الملاذات الآمنة".

ضعف الدولار وانخفاض العوائد: بما أن بيانات معهد إدارة التوريد ( ISM ) تُخفف من طموحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، ولا يُهدد وارش برفع أسعار الفائدة، فإن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب تنخفض.

غياب التوجيهات المستقبلية: بما أن الاحتياطي الفيدرالي يتخلى عن توجيه السوق بشكل مباشر، فإن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل تتزايد - والذهب يزدهر في ظل هذا الغموض. إن العودة إلى منطقة 4100 دولار هي دليل فني وأساسي على قوة هذا المعدن في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

بدأ الذهب جلسة اليوم بانخفاض دون مستوى 4000 دولار، لكننا لاحظنا خلال الأيام الماضية أن هذا المستوى أصبح دعمًا قويًا بشكل متزايد. واليوم، عاد الذهب فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2. تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2025، تم اختبار مستوى 4000 دولار عدة مرات. إذا كانت التوقعات برفع أسعار الفائدة تتراجع بالفعل (لا يزال هناك ترجيح لأكثر من رفع واحد بحلول نهاية هذا العام)، فإن الذهب لديه فرصة للارتداد. كما يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتدادًا، لكنه لا يزال دون مستوى 1.14. المصدر: xStation5