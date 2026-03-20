خسرت أسهم SAP نسبة 4% رغم التوصية الإيجابية من Bernstein 📉

أكدت مجموعة بيرنشتاين سوسيتيه جنرال توصيتها بشراء أسهم شركة SAP، وأبقت على سعرها المستهدف عند 322 دولارًا أمريكيًا (278 يورو)، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 153 يورو للسهم. ويرى محللو بيرنشتاين أن برامج إدارة سلاسل التوريد تُعدّ من أبرز فرص الاستثمار طويلة الأجل.
- ويعتقدون أن سلاسل التوريد العالمية تشهد إعادة بناء مستمرة، مدفوعةً بالصدمات الجيوسياسية، والتضخم، ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتزايد توقعات العملاء. وفي هذا السياق، تُصبح أنظمة إدارة سلاسل التوريد الركيزة الرقمية الأساسية لهذا التحول. ويُعدّ الذكاء الاصطناعي عاملًا محفزًا إضافيًا، إذ يُسرّع الانتقال من مجرد التحديث إلى إعادة ابتكار شاملة للمشهد التكنولوجي.
- يدعم هذا بدوره النمو في قطاعات البرمجيات والخدمات والبنية التحتية السحابية. ووفقًا لبيرنشتاين، تتمتع SAP بموقع متميز للاستفادة من هذا التوجه. ويدعم هذا الرأي مجموعة منتجات الشركة الواسعة والشاملة، وتكاملها العميق مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وانتقالها المستمر إلى نظام S/4، مما يُسهم بطبيعة الحال في زيادة تبني حلول سلاسل التوريد.
- تستفيد شركة SAP أيضًا من ارتفاع تكاليف تحويل العملاء وعلاقاتها طويلة الأمد مع الشركات، مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائجها للربع الرابع من عام 2025، والتي جاءت دون توقعات المحللين.
- بلغت ربحية السهم 1.62 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بالتوقعات البالغة 1.76 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.95%. كما جاءت الإيرادات مخيبة للآمال، حيث سجلت SAP 9.68 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 11.35 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 14.71%.
على الرغم من ضعف النتائج، أعلنت الشركة عن خطط لتوزيع أرباح بقيمة 2.92 مليار يورو تقريبًا بناءً على أدائها لعام 2025. وتبلغ قيمة الأرباح المقترحة 2.50 يورو للسهم الواحد، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 6.4%. تشير هذه الخطوة إلى أن SAP، على الرغم من الضغوط التي تواجه الأرباح، لا تزال ملتزمة بإعادة رأس المال إلى المساهمين والحفاظ على سياسة توزيع أرباح جذابة لهم.
المصدر: xStation5
أسهم رايان إير في أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر 🚩 ارتفاع أسعار وقود الطائرات يضغط على صناعة الطيران
وول ستريت تحاول وقف عمليات البيع مع ارتفاع أسعار النفط 🚩 انخفاض علي بابا 7% وسط تراجع الأرباح عن التوقعات
سهم الأسبوع: شركة مايكرون تكنولوجي في اللحظة الذهبية لدورة الذاكرة
الولايات المتحدة: مخاوف الحرب والتضخم المرتفع يجمدان معنويات وول ستريت