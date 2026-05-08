كلاود فلير: نتائج قوية، وتوقعات ضعيفة، ورد فعل مؤلم من السوق

أعلنت شركة كلاود فلير عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي كانت قوية للغاية على المستوى المالي، إلا أنها طغى عليها رد فعل حاد من السوق تجاه التغييرات في الاستراتيجية والتوجيه.

حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 639.8 مليون دولار أمريكي، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 34%، ومتجاوزةً بذلك توقعات المحللين بشكل واضح. كما تجاوزت الأرباح المعدلة التوقعات لتصل إلى حوالي 0.25 دولار أمريكي للسهم، إلى جانب دخل تشغيلي يقارب 73 مليون دولار أمريكي. وحققت كلاود فلير أيضًا تدفقًا نقديًا قويًا، حيث ولّدت حوالي 84 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر، مما يؤكد استمرار قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية رغم استمرار الاستثمارات الضخمة.

أما على الصعيد التشغيلي، فقد ظهرت بعض الضغوط على هوامش الربح. انخفض هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 72.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية وزيادة حصة حركة البيانات والخدمات المرتبطة بأحمال العمل الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، حافظت الشركة على زخم قوي في نمو قاعدة عملائها، لا سيما في عقود المؤسسات الكبيرة، حيث يستمر كل من عدد العملاء وقيمة العقود في التوسع بوتيرة سريعة.

لكن نقطة التحول الحقيقية في معنويات السوق جاءت من توقعات الربع القادم وقرار إعادة هيكلة جذرية للقوى العاملة. أعلنت شركة كلاود فلير عن خفض حوالي 20% من قوتها العاملة، أي ما يزيد عن 1100 موظف، مبررة هذه الخطوة بأنها جزء من تحول نحو نموذج تشغيلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة العالية. وتصف الشركة هذا التوجه بأنه "الذكاء الاصطناعي أولاً"، حيث ستتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء نسبة متزايدة من المهام بدلاً من العمالة البشرية.

كان رد فعل السوق متبايناً. فمن جهة، شهدنا نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً في الربحية التشغيلية، لكن من جهة أخرى، تزايدت المخاوف بسبب التوقعات المستقبلية الأقل تفاؤلاً وتكاليف إعادة الهيكلة الباهظة التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات. ونتيجة لذلك، ركز المستثمرون بشكل أكبر على التوقعات المستقبلية بدلاً من الأداء الحالي.

بشكل عام، كان رد فعل السوق سلبياً للغاية، حيث قوبلت النتائج الحالية القوية بتوقعات أكثر حذراً ومبادرة كبيرة لإعادة هيكلة التكاليف. وانخفض سعر السهم بنحو 20% في فترة وجيزة. بدأ المستثمرون ينظرون بشكل متزايد إلى شركة كلاود فلير على أنها تنتقل من مرحلة النمو المرتفع إلى مرحلة إعادة هيكلة نموذج الأعمال، حيث تحظى الكفاءة والربحية بالأولوية على التوسع البحت.

