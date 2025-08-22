اقرأ أكثر

كندا ستزيل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية 🔔USDIDX يخسر 1%

٧:٤٥ م ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥

ستُطبق كندا إعفاءً جمركيًا على العديد من السلع الأمريكية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وستُزيل الرسوم الجمركية الانتقامية على العديد من المنتجات الأمريكية. بالنسبة للأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة، يُعد هذا خبرًا جيدًا آخر بعد تصريحات باول "الحمائمية" في جاكسون هول - ولكن ليس بالنسبة للدولار الأمريكي. كما أنه يُشير إلى أن الآثار السلبية والتضخمية للرسوم الجمركية قد تكون أضعف، مما يجعل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية "أقل خطورة" من وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

المصدر: xStation5

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات