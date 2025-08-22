كندا ستزيل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية 🔔USDIDX يخسر 1%

ستُطبق كندا إعفاءً جمركيًا على العديد من السلع الأمريكية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وستُزيل الرسوم الجمركية الانتقامية على العديد من المنتجات الأمريكية. بالنسبة للأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة، يُعد هذا خبرًا جيدًا آخر بعد تصريحات باول "الحمائمية" في جاكسون هول - ولكن ليس بالنسبة للدولار الأمريكي. كما أنه يُشير إلى أن الآثار السلبية والتضخمية للرسوم الجمركية قد تكون أضعف، مما يجعل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية "أقل خطورة" من وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
المصدر: xStation5