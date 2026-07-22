قطاع الدفاع قبل إعلان الأرباح: ملخص

بالنظر إلى النزاعات المسلحة المتتالية التي اندلعت وتصاعدت حدتها بمرور الوقت في أنحاء العالم، واحتمالية نشوب المزيد منها، فليس من المستغرب أن يرتفع الإنفاق الدفاعي بأسرع وتيرة له منذ عقود.

تتدفق مئات المليارات من الدولارات واليورو من ميزانيات الدفاع المتضخمة إلى شركات الصناعات الدفاعية. وسيعلن عدد من هذه الشركات عن نتائجها خلال الأسابيع القادمة.

فقدت معظم الشركات في هذا القطاع جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية خلال الأشهر القليلة الماضية. حتى الشركات الرائدة في هذا القطاع تبدو ضعيفة على الرسوم البيانية، على الرغم من تحقيقها إيرادات وأرباحًا قياسية.

ويعود السبب في ذلك إلى أن نموذج الاستثمار أصبح أكثر تعقيدًا وتطلبًا، وهو ما ينعكس بوضوح على قيمة الشركات.

الجدول الزمني

17.07 SAABB.SE شركة ساب إيه بي

21.07 NOC.US شركة نورثروب غرومان

22.07 AM.FP شركة داسو للطيران

23.07 HO.FP شركة تاليس

23.07 IDR.SM مجموعة إندرا

23.07 RTX.US شركة آر تي إكس

23.07 LMT.US شركة لوكهيد مارتن

23.07 EXA.FP شركة إكزيل تكنولوجيز

28.07 SAF.FP شركة سافران

30.07 BAE.UK شركة بي إيه إي سيستمز

30.07 HII.US شركة هنتنغتون إنغالز للصناعات

31.07 HAG.DE شركة هينسولد إيه جي

06.08 RHM.DE شركة راينميتال

الخلاصة

لم يعد الطلب، أو حتى استقرار الطلب، هو المحور الرئيسي لإعلانات الأرباح في معظم قطاعات الصناعة.

الرسالة واضحة: يتوقع السوق الآن تحويلًا فعالًا ومستمرًا للطلبات المتراكمة إلى أرباح، وحماية هوامش الربح في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام واستمرار مخاطر تأخير التسليم.

قد أوضحت شركتا ساب ونورثروب غرومان هذا الأمر بالفعل:

لم تحقق ساب نموًا هائلًا في المبيعات فحسب، بل حققت أيضًا توسعًا في هوامش الربح.

أما نورثروب، فعلى الرغم من تحقيقها إيرادات قياسية، فقد تراجعت. وسجلت انخفاضًا في هامش الربح بنسبة 2%، ووصلت نسبة التراجع إلى 8% في أسوأ مراحلها.

ويمكن توقع النمط نفسه من كل شركة لاحقة في القطاع تُعلن نتائجها. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الشركات لديها عوامل جانبية وإقليمية؛ وفرصها ضئيلة في التأثير على اتجاه السوق، ولكن ينبغي على المستثمرين الباحثين عن ميزة تنافسية إيلاء اهتمام دقيق لها، إذ غالبًا ما تكتسب أهمية على المدى الطويل.

الشركات

لوكهيد مارتن

التوقعات منخفضة بالنسبة للشركة (وكذلك تقييماتها). تشير التوقعات إلى نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 6 و7%، لكن ربحية السهم ثابتة تقريبًا مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025. لا يطالب السوق بالكمال، بل يكتفي بتجنب أي مفاجآت سلبية أخرى.

ستكون برامج تحديث طائرات F-35 و PAC-3 و F-16 و C-130 أساسية.

قد تُفاجئنا أيضًا عمليات شطب إضافية متعلقة بمشاريع "غير مُعلنة".

شركة تاليس

تشير التوقعات إلى طلبات شراء بقيمة 10.48 مليار يورو وأرباح تشغيلية معدلة بقيمة 1.32 مليار يورو في النصف الأول من عام 2026، بهامش ربح 12.1%. التوقعات عالية، لكنها ضمن المعقول.

يكمن المفتاح في الحفاظ على نسبة الطلبات إلى المبيعات فوق 1، وزخم قطاع "الأمن السيبراني".

شركة داسو للطيران

الورقة الرابحة في قطاع الدفاع الفرنسي.

تتباين التوقعات بشأن النتائج بشكل كبير تبعًا للمصدر (تتراوح الإيرادات بين 3.15 و3.5 مليار يورو).

إلى جانب الأرقام الرئيسية، ستكون العقود المتعلقة بطائرتي رافال وفالكون حاسمة. كما سيولي السوق اهتمامًا أكبر بتكاليف البحث والتطوير نظرًا لطائرة فالكون 10 X .

RTX

أفضل جودة للأصول، ولكنها الأقل تباينًا من حيث رد فعل السوق المحتمل بعد إعلان النتائج.

لن يكون الحفاظ على نمو برقمين كافيًا.

ستكون التوجيهات والتحكم في التكاليف والسيولة النقدية في قطاع المحركات أمرًا بالغ الأهمية.

راينميتال

تُعدّ شركة راينميتال الشركة الأكثر خسارةً في قيمتها السوقية خلال الأرباع الأخيرة، على الرغم من ريادتها في نمو الإيرادات وحجم الطلبات المتراكمة. ويبدو أن مهمة المجموعة الألمانية أسهل، إذ يبدو أن معظم المخاطر قد تم تسعيرها بالفعل. وستكون هوامش الربح محط الأنظار، وستحدد اتجاه سعر السهم. ثانيًا، سيركز المستثمرون على عقود توريد أنواع مختلفة من المركبات للجيش الألماني.