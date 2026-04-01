🚬 قطاع التبغ تحت الضغط — انخفاض أسهم شركة فيليب موريس بنسبة 6% عقب إجراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

مع افتتاح جلسة تداول الثلاثاء في وول ستريت، كان قطاع التبغ من بين أسوأ القطاعات أداءً في سوق الأسهم. فقد انخفض سهم شركة فيليب موريس إنترناشونال (PM)، الرائدة في هذا القطاع، بنسبة 5.6% تقريبًا، ما جعلها من أكبر الخاسرين في السوق. ويعود السبب المباشر لهذا التراجع إلى تقارير جديدة من رويترز حول تزايد المشاكل التنظيمية المتعلقة بأكياس النيكوتين الشائعة مثل ZYN وVelo.

ولا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي كان من المفترض أن تُسرّع الموافقات على المنتجات الجديدة ضمن برنامج تجريبي بحلول نهاية عام 2025، تُؤجل البتّ في الطلبات المُقدمة من شركتي فيليب موريس إنترناشونال وبريتيش أميركان توباكو. ووفقًا لثلاثة مصادر مجهولة مُقرّبة من الوكالة، فإن علماء إدارة الغذاء والدواء لديهم مخاوف جدية بشأن خطر الإدمان بين المستخدمين الشباب والأطفال، الأمر الذي يُشكك في استراتيجية النمو الحالية للشركتين. وقد تفاعل سهم شركة بريتيش أميركان توباكو (BTI) مع هذا التراجع بانخفاض قدره 1.5%، بينما انخفض سهم شركة ألتريا (MO) بنسبة 1.7%.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيليب موريس وحدها باعت ما يقارب 794 مليون عبوة من منتج ZYN في الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف الكمية المباعة في عام 2023. تُقدّر قيمة سوق بدائل النيكوتين في الولايات المتحدة بحوالي 22 مليار دولار، لذا فإن أي تأخير تنظيمي يؤثر بشكل مباشر على نمو الإيرادات المتوقع. وتعكس الانخفاضات الحالية مخاوف المستثمرين من أن الشركات قد تواجه شهورًا من عدم اليقين بدلًا من الحصول على الموافقات المتوقعة.

في ظل هذه الظروف، وبعد موقف إدارة الغذاء والدواء الحذر، تُبقي جيفريز على نظرتها الإيجابية لشركة فيليب موريس بصفتها الشركة الرائدة في هذا القطاع، حيث يحافظ منتج ZYN على علاوة سعرية قدرها 6.80 دولارًا أمريكيًا للعبوة الواحدة، وهو سعر أعلى بكثير من متوسط ​​السوق. ومع ذلك، يُقرّ المحللون بأن نمو حجم المبيعات قد تباطأ بشكل واضح، حيث بلغ النمو في مارس 2.4% فقط مقابل 7.1% في فبراير. ويُظهر قطاع التبغ، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه قطاع دفاعي، أداءً ضعيفًا مقارنةً بالسوق بشكل عام اليوم، ليصبح أحد أضعف حلقات سوق الأوراق المالية.

