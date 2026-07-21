قطاع التكنولوجيا يستعيد أنفاسه 🚀

على الرغم من المؤشرات الجيوسياسية السلبية، إلا أن جلسة الثلاثاء جلبت ارتياحاً للمستثمرين في سوق الأسهم الأمريكية. فبعد خسائر وصلت إلى 7% من ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة، يستعيد السوق ثقته في تحقيق المزيد من المكاسب، ويستعيد جزءاً من خسائره.

تتصدر شركات التكنولوجيا، وخاصةً من قطاع أشباه الموصلات وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) والحوسبة السحابية الحديثة، قائمة الشركات الرابحة في الولايات المتحدة.

في المقابل، تشهد شركات البرمجيات كخدمة ( SaaS ) انخفاضًا ملحوظًا، نتيجةً لتفسير انتقائي لتقرير مورغان ستانلي حول وضع القطاع وتوقعاته.

التحليل الفني لمؤشر US100 (D1)

يُظهر الرسم البياني أن السعر لا يزال ضمن نطاق تذبذب بين 30,900 و28,450 نقطة. ورغم وجود دعم عند الحد السفلي لقناة التذبذب، إلا أن الاتجاه قصير المدى لا يزال هبوطيًا بشكل واضح. ويُعدّ كسر خط الاتجاه الهابط عند مستوى 29,750 نقطة تقريبًا مستوىً رئيسيًا للبائعين. المصدر: xStation5