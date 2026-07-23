السعودية تتصدر إقليمياً في الحكومة الرقمية للعام الرابع على التوالي

واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها في مجال التحول الرقمي بعد احتفاظها بالمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، وذلك للعام الرابع على التوالي، محققة نسبة نضج بلغت 99% وفق تقييم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا

أداء متقدم في الخدمات الرقمية

اعتمد المؤشر على تقييم 100 خدمة حكومية أساسية موجهة للأفراد وقطاع الأعمال في 17 دولة، من خلال قياس كفاءة الخدمات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية. وحققت السعودية العلامة الكاملة (100%) في مؤشري توافر الخدمات وتطورها والوصول إلى المستفيدين، فيما سجلت 99% في مؤشر استخدام الخدمات ورضا المستخدمين، ما يعكس مستوى متقدمًا في جودة الخدمات الحكومية الرقمية.

دعم التحول الرقمي ورؤية 2030

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر من القيادة لتطوير منظومة الحكومة الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل بناء نموذج حكومي متكامل يركز على تحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التطور المحقق جاء نتيجة جهود الجهات الحكومية في تبسيط الإجراءات، وتطوير المنصات الرقمية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خدمات حكومية أكثر كفاءة

شمل التقييم مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية، مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر والهوية الوطنية، وتسجيل المواليد، والخدمات العدلية، والمواعيد الصحية الإلكترونية، وإجراءات التخليص الجمركي.

وساهمت المنصات الرقمية في تقليص مدة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتقليل الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية، إلى جانب توفير خدمات أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استباقية وآمنة وعالية الكفاءة.

حضور عالمي متنامٍ

يأتي هذا الإنجاز الإقليمي بعد تحقيق السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، في تأكيد جديد على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التحول الرقمي.

كما عززت المملكة مكانتها الدولية باختيار الرياض مقرًا للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار، وتطوير الأبحاث، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، بما يرسخ دور السعودية كإحدى أبرز الدول الرائدة عالميًا في الحكومة الرقمية.