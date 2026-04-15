أعلنت مجموعة كيرينغ الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة (KER.FR) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي خيبت آمال المستثمرين والمحللين. بلغ إجمالي إيرادات المجموعة 3.57 مليار يورو، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 6.2% على أساس سنوي وفقاً للبيانات المعلنة، مع انعدام النمو على أساس المقارنة. وانخفضت أسهم كيرينغ بأكثر من 10% في بورصة باريس، لتنضم إلى موجة عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع السلع الفاخرة الأوروبي.

لا تزال غوتشي، العلامة التجارية الرائدة للمجموعة، تُشكّل العامل الرئيسي المُثبّط للنتائج، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 14.3% لتصل إلى 1.35 مليار يورو، وبنسبة 8% على أساس عضوي، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 4.3%. وأشارت بيرنبيرغ صراحةً إلى أن قاعدة عملاء غوتشي في الصين لا تزال أقل بأكثر من 12 نقطة مئوية عن السنوات السابقة، وأن تعافي العلامة التجارية في هذا السوق الرئيسي للسلع الفاخرة لا يزال بطيئًا للغاية. وكانت أمريكا الشمالية هي المنطقة الجغرافية الوحيدة التي حققت نموًا بنسبة عالية من خانة واحدة. المصدر: علاقات المستثمرين في كيرينغ

كان قطاعا المجوهرات والنظارات الأبرز أداءً في التقرير العام. حققت مجوهرات كيرينغ إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 269 مليون يورو (بزيادة 22% على أساس المقارنة)، بينما سجلت كيرينغ للنظارات أعلى نتائجها على الإطلاق، حيث بلغت 489 مليون يورو (بزيادة 7% على أساس المقارنة). وشهدت علامات تجارية مثل سان لوران، وبوتيغا فينيتا، وبالنسياغا، وبريوني نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل خاص بالطلب في أمريكا الشمالية. المصدر: علاقات المستثمرين في كيرينغ.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلبًا على النتائج، الصراع في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى اضطراب كبير في السياحة والإنفاق الاستهلاكي في المنطقة منذ أواخر فبراير. انخفضت مبيعات التجزئة لشركة كيرينغ في الشرق الأوسط بنسبة 11% خلال الربع، وقدّرت المديرة المالية أرميل بولو التأثير السلبي للصراع بنحو نقطة مئوية واحدة من النمو المقارن للربع بأكمله. وأكدت الشركة أن الشرق الأوسط يمثل حوالي 5% من إيرادات التجزئة لديها، وأنها تراقب عن كثب التطورات اللاحقة.

أعلن الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، أن "عملية إعادة هيكلة غوتشي جارية"، وسيقدم خطة استراتيجية شاملة خلال يوم أسواق رأس المال في فلورنسا يوم الخميس المقبل. ووصف محللو سيتي نتائج الربع الأول بأنها "ثانوية" مقارنةً بجولة "إعادة الهيكلة" المرتقبة، بينما أشار باركليز إلى أن إعادة ضبط استراتيجية العلامة التجارية بدأت تُظهر نتائج أولية في أمريكا الشمالية. وينتظر السوق الآن مؤشرات ملموسة على أن عملية إعادة الهيكلة التي طال انتظارها في غوتشي - وفي المجموعة بأكملها - مسألة أشهر، لا سنوات.

لا تزال أسهم شركة كيرينغ في اتجاه هبوطي واضح على الرسم البياني اليومي: حيث يبلغ سعر السهم 251.60، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) لـ 100 يوم (270.30) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) لـ 200 يوم (266.25)، مما يؤكد سيطرة ضغط البيع. شهدت الجلسة الأخيرة نطاقًا سعريًا بين 250.60 و265.15، مع افتتاح عند 263.80 وإغلاق بالقرب من أدنى مستوياته، مما يشير إلى استمرار ضغط البيع. يقع أقرب مستوى دعم في نطاق 250-252 (أدنى مستوى محلي عند 250.60)؛ وكسر هذا المستوى يفتح الطريق نحو مستويات 240/220 الظاهرة على الرسم البياني. أما على صعيد المقاومة، فيُمثل مستوى التقارب بين المتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) لـ 200 يوم والمتوسط ​​المتحرك الأساسي (EMA) لـ 100 يوم (200/100) المستوى الرئيسي في نطاق 266-270. يشير اختراق هذا المستوى واستمراره فوق هذه المنطقة إلى تحسن المعنويات واحتمالية حدوث تصحيح نحو مستوى 300. وحتى استعادة هذه المتوسطات المتحركة، يبقى السيناريو الأساسي هو اتجاه هبوطي، ويمكن اعتبار أي ارتدادات بمثابة تحركات تصحيحية.

المصدر: xStation