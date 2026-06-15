ارتفاع أسهم شركة سبيس إكس بنسبة 6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق 📈

تواصل شركة سبيس إكس صعودها، محققةً مكاسب بنسبة 6% إضافية في تداولات ما قبل افتتاح السوق، ومقتربةً من حاجز 170 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وذلك عقب طرحها الأولي القياسي للاكتتاب العام يوم الجمعة الماضي. وقد تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار أمريكي، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى تبرير هذا التقييم، وما يخبئه المستقبل لهذه الشركة التي أصبحت الأكثر رواجًا في السوق.

هل ستواجه سبيس إكس الواقع المرير؟

أنهت سبيس إكس عام 2025 بخسائر تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي، في حين تستمر النفقات الرأسمالية في التسارع. ففي الربع الأول من عام 2026 وحده، أنفقت الشركة 10.1 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 4.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد وُجّه جزء كبير من هذا الإنفاق نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يشير مؤيدو السهم إلى ريادة الشركة التكنولوجية، والحواجز العالية للغاية التي تحول دون دخول منافسيها إلى السوق. ومع ذلك، فإن تقييم الشركة اليوم بناءً على ما قد تجنيه بعد 15 أو حتى 20 عامًا ينطوي بالضرورة على قدر كبير من التكهنات. لتوضيح حجم المشكلة، لكي تتضاعف أسهم سبيس إكس عن مستوياتها الحالية، يجب أن تتجاوز قيمتها السوقية قيمة ألفابت (جوجل)، وهو سيناريو يبدو صعب التبرير نظرًا لصغر حجم أعمال سبيس إكس الحالية نسبيًا مقارنةً بعملاق التكنولوجيا.

بدأت شركة CFRA تغطيتها لشركة سبيس إكس بتوصية بيع وسعر مستهدف قدره 115 دولارًا أمريكيًا، ما يعني انخفاضًا محتملًا بنسبة 30% تقريبًا عن سعر إغلاق يوم الجمعة. ووفقًا للشركة، يُقيّم المستثمرون حاليًا سيناريو نمو مفرطًا في التفاؤل، متجاهلين مخاطر التنفيذ الكبيرة ومتطلبات رأس المال الضخمة للشركة.

وتُبدي مورنينغ ستار تشككًا أكبر، إذ تُقدّر القيمة العادلة لشركة سبيس إكس بـ 63 دولارًا أمريكيًا فقط للسهم، ما يعني انخفاضًا محتملًا بنسبة 70% تقريبًا عن المستويات الحالية.

وتتمحور التساؤلات الرئيسية حول قدرة الشركة على تحويل المشاريع الطموحة إلى تدفقات نقدية ملموسة. ولا تزال سبيس إكس تُقدّم للمستثمرين رؤى طويلة الأجل لم تنعكس بعد على أدائها المالي. يُركز الاهتمام بشكل خاص على خطط الشركة لتطوير مراكز بيانات مدارية مصممة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويطالب المستثمرون بشكل متزايد بمعلومات أكثر تحديدًا حول الجدول الزمني لتسويق هذه المبادرات. كما أشار بعض المحللين إلى محدودية الإفصاح عن مخاطر التنفيذ وحوكمة الشركات الواردة في نشرة الاكتتاب العام. ومع نمو قيمة الشركة، ستتزايد توقعات الشفافية.

يُعدّ تقييم قطاع الفضاء أمرًا صعبًا.

على الرغم من هذه المخاوف، يعتقد جزء من السوق أن التقييم الحالي مُبرّر عند النظر إليه من منظور طويل الأجل. بدأت شركة نيو ستريت ريسيرش تغطيتها لشركة سبيس إكس بسعر مستهدف قدره 165 دولارًا أمريكيًا. ووفقًا لمحلليها، ينبغي تقييم الشركة على مدى 20 إلى 25 عامًا بدلًا من تقييمها ضمن إطار دورة الأسهم التقليدية. ومن المرجح أن يشارك العديد من المستثمرين المتحمسين لقطاع "الفضاء الجديد" هذا الرأي.

في نهاية المطاف، تتحدد أسعار الأسهم بناءً على المستثمرين الراغبين في استثمار رؤوس أموالهم، وليس بناءً على تقارير المحللين المتشككين. نادرًا ما يكون النقد وحده كافيًا لعرقلة صفقة ناجحة، خاصةً عندما يُقرّ العديد من المشاركين في السوق بأن إمكانات الشركة على المدى الطويل قد تكون هائلة بالفعل. تتضمن مستويات التقييم الحالية علاوة كبيرة نظرًا لمكانة سبيس إكس المهيمنة في صناعة الفضاء الأمريكية. هذا سوق لا يزال من الصعب للغاية دخوله، ويتطلب رؤوس أموال ضخمة، وخبرة تقنية، وقدرة على تحمل المخاطر، وسنوات من العمل الدؤوب.

تلقى جيف بيزوس مؤخرًا تذكيرًا مؤلمًا بهذه التحديات بعد انفجار صاروخ نيو غلين الضخم التابع لشركة بلو أوريجين، المنافس لصاروخ فالكون الثقيل، مما أدى على الأرجح إلى تأخير البرنامج لعدة أشهر. تُبرز أحداث كهذه مدى صعوبة محاكاة قدرات سبيس إكس. ومن الصعب أيضًا تحديد قيمة المعرفة التقنية للشركة، وخبرتها المتراكمة في مجال الإطلاق، وموافقاتها التنظيمية، وكلها تمثل مزايا تنافسية كبيرة. ووفقًا لنيو ستريت، فإن معظم العناصر الأساسية اللازمة للنجاح المستقبلي قيد التطوير بالفعل. ويؤكد المتفائلون بشأن سبيس إكس أن الشركة لا تزال متفوقة فعليًا في قدرات الإطلاق المداري.

ويُقدّر المحللون أن التفوق التقني لشركة سبيس إكس على منافسيها قد يصل إلى عقد من الزمن. ومن الصعب بطبيعتها قياس هذه المزايا كميًا، مما يُترجم بطبيعة الحال إلى علاوة في التقييم. ومن المتوقع أن تُزيد مركبة ستار شيب بشكل كبير من كمية الحمولة التي يمكن نقلها إلى المدار مقارنةً بأنظمة الإطلاق الحالية. وقد تُصبح سعة الإطلاق الأكبر أساسًا للتوسع المستمر لشبكة ستارلينك.

تعتمد مشاريع الاتصالات الفضائية المباشرة إلى الهواتف المحمولة اعتمادًا كبيرًا على قدرات إطلاق شركة سبيس إكس. وبالمثل، تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المدارية زيادةً كبيرةً في حجم البنية التحتية التي يمكن نشرها في الفضاء. ووفقًا لشركة نيو ستريت، قد تستحوذ سبيس إكس على ما بين 90% و95% من قدرة الإطلاق العالمية خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التقديرات تشمل برنامج الفضاء الصيني سريع التطور، والذي أصبح عاملًا متزايد الأهمية في المشهد التنافسي طويل الأجل.

مخطط سهم سبيس إكس (M5)

المصدر: xStation5