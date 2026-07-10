الاحتياطي الفيدرالي يصدر تقريره نصف السنوي. هل أسعار الأسهم مرتفعة، ولكن هل هناك فقاعة؟

قبل أيام قليلة من أول شهادة لكيفن وارش أمام الكونغرس بصفته رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، نشر المجلس تقريره نصف السنوي حول التطورات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة. ويأتي هذا التقرير في وقت يسعى فيه زوج اليورو/الدولار الأمريكي للتعافي من أدنى مستوياته في عام، مدفوعًا بموقف متشدد من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وتصريحات وارش التي تركز على التضخم، وتدفقات رؤوس الأموال نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي التعافي بشكل طفيف من أدنى مستوياته الأخيرة، ويتداول حاليًا قرب مستوى 1.1435. وقد وجد الزوج دعمًا قويًا حول مستوى 1.1355، ويختبر حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام (1.1424). مع ذلك، لا يزال الاتجاه العام هبوطيًا، حيث يتداول السعر دون المتوسطين المتحركين الأسيين لثلاثين ومائة يوم، مما يشير إلى مقاومة قوية قرب 1.1466 و1.1510. ويستقر مؤشر القوة النسبية عند 45.7 في المنطقة المحايدة، مما يوحي بفترة تماسك قبل التحرك الاتجاهي التالي. المصدر: xStation5

ما هي أهم النقاط التي يمكن استخلاصها من التقرير؟

يكتسب كل من التقرير وجلسة الأسئلة والأجوبة القادمة أهمية بالغة بعد قرار وارش الأخير بالتخلي عن التوجيهات المستقبلية. وقد ترك هذا التحول في السياسة السوقَ في حيرة من أمره بشأن رؤية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية المستقبلية، مما يجعل هذا التقرير بمثابة خارطة طريق حاسمة للمستثمرين الباحثين عن مؤشرات حول أسعار الفائدة.

التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة

التوسع المتوقع في الربع الأول من عام 2026: تعزز النمو الاقتصادي بفضل الاستثمارات في التكنولوجيا والإنفاق الحكومي.

القدرة الإنتاجية والتصنيع: تشهد القدرة الإنتاجية الأمريكية نموًا قويًا، مدعومةً بزيادة الإنتاج الصناعي بفضل الاستثمارات في مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

سوق الإسكان: لا يزال النشاط في سوق الإسكان راكدًا.

توقعات التضخم: تتوافق مؤشرات توقعات التضخم على المدى الطويل بشكل عام مع الهدف المحدد بنسبة 2%.

عرض العمالة: انخفض نمو عرض العمالة نتيجةً لتباطؤ الهجرة والتغيرات الديموغرافية.

النظام المالي وشروط الائتمان

مرونة النظام: يُصنف النظام المالي بأنه "سليم ومرن"، مع بقاء نقاط الضعف العامة دون تغيير.

تقييمات الأصول: تتجاوز أسعار الأسهم وسندات الشركات والإسكان متوسطاتها التاريخية.

إمكانية الحصول على الائتمان: تواجه الشركات الصغيرة والأسر باستمرار شروطًا ائتمانية مقيدة.

الاحتياطيات المصرفية: تبقى الاحتياطيات المصرفية ضمن النطاق "الكافي"، مدعومةً بعمليات الشراء التي تقوم بها إدارة الاحتياطيات.

الائتمان الخاص ونشاط الصناديق

وضع السوق: تستمر أسواق الائتمان الخاص في العمل بشكل طبيعي، وقد حددت الصناديق في كثير من الأحيان حدودًا للاسترداد.

طلبات الاسترداد: شهدت بعض صناديق الائتمان الخاص ارتفاعات ملحوظة في طلبات الاسترداد خلال الربع الأول، مما يشير إلى حالات تعثر كامنة ومخاوف بشأن جودة الأصول.

ما هو هذا التقرير؟

يُعدّ تقرير الاحتياطي الفيدرالي نصف السنوي (المعروف رسميًا بتقرير السياسة النقدية) وثيقةً إلزاميةً يُقدّمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس مرتين سنويًا. يُلخّص التقرير الوضع الراهن للاقتصاد الأمريكي، وتنفيذ السياسة النقدية، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والتوظيف والاستقرار المالي.

لماذا يُعدّ هذا التقرير مهمًا للأسواق؟

يُتيح هذا التقرير للمستثمرين نظرةً شاملةً على تقييم البنك المركزي للاقتصاد الكلي، مما يؤثر بشكل مباشر على التوقعات بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة مستقبلًا. تُقدّم تفاصيل رئيسية - مثل تجاوز تقييمات الأصول للمتوسطات التاريخية، وتشديد شروط الائتمان الخاص، وتوقعات التضخم المستقرة عند 2% - إشاراتٍ أساسيةً تُحدّد توجهات التداول في أسواق السندات والأسهم والعملات العالمية.