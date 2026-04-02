الآلات البديهية: هل هي المحرك الأساسي لاقتصاد الفضاء؟

تُعدّ شركة "إنتويتيف ماشينز" من الشركات الرائدة في قطاعٍ دقيقٍ ولكنه واعدٌ في مجال شركات الفضاء. تتخصص الشركة بشكلٍ أساسي في مركبات الهبوط على سطح القمر والبنية التحتية المدارية.

وهي ليست شركة ناشئة نمطية من هذا النوع، إذ لديها ما هو أكثر من مجرد رؤية ونوايا حسنة:

أعلنت "إنتويتيف ماشينز" ( LUNR ) عن إيراداتٍ بلغت 210.1 مليون دولار أمريكي لعام 2025 (بانخفاض 7.9% على أساس سنوي)، وطلباتٍ متراكمة بقيمة 943 مليون دولار أمريكي، وارتفاعٍ في هامش الربح الإجمالي إلى 19%.

لا تزال الشركة تعاني من استنزاف السيولة: فقد سجلت خسارة صافية قدرها 83.91 مليون دولار أمريكي لعام 2025، وخسارةً تراكمية قدرها 0.73 دولار أمريكي للسهم الواحد.

بالنسبة لعام 2026، تتوقع الإدارة بالفعل إيراداتٍ تتراوح بين 900 مليون ومليار دولار أمريكي، وأرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إيجابية.

في مارس، فازت الشركة أيضًا بعقدٍ من وكالة ناسا ضمن برنامج CLPS بقيمة 180.4 مليون دولار أمريكي لمهمةٍ قمرية خامسة.

انتشرت أمس تقارير تفيد بأن شركة سبيس إكس قدّمت سراً وثائق الاكتتاب العام الأولي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومن المتوقع أن يكون هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وفي اليوم نفسه، أطلقت وكالة ناسا بنجاح مهمة أرتميس 2 من مركز كينيدي للفضاء.

وعلى خلفية هذه الأحداث، يتطلع السوق إلى التركيز على الفرص المتاحة في الفضاء بدلاً من مشاكل الأرض. فالمشاريع الطموحة المتزايدة التي تنفذها سبيس إكس وناسا، إلى جانب التواجد المتنامي لشركات الفضاء في السوق، تدفع العديد من المستثمرين إلى الاعتقاد بأن مفهوم "اقتصاد الفضاء" لم يعد مجرد حلم، بل أصبح واقعاً قابلاً للتقييم.

حققت شركة الفضاء نتائج متباينة لعام 2025، لكنها وضعت خطة طموحة لعام 2026. ويبرز من بينها مساران رئيسيان للنمو:

أولاً، استكملت الشركة عملية الاستحواذ على شركة لانتيريس في الربع الأول من العام مقابل حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وأتمت صفقة كينتكس، مما عزز حضورها في قطاعي الدفاع والأمن القومي.

أولاً، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على شركة لانتيريس في الربع الأول من العام مقابل حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وأتمت صفقة كينتكس، مما زاد من استثماراتها في قطاعي الدفاع والأمن القومي.

ثانيًا، في 24 مارس، منحت وكالة ناسا شركة إنتويتيف ماشينز عقدًا بقيمة 180.4 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مهمة خامسة لإيصال حمولة إلى القمر، باستخدام مركبة الهبوط نوفا-دي/آر الأكبر حجمًا.

لا تزال مهمات الفضاء تنطوي على مخاطر التأخير والأعطال التقنية والمنافسة من الشركات الكبرى. وبغض النظر عن وجهة النظر، تبقى إنتويتيف ماشينز شركة استثمارية، ويجب تحقيق أهداف عام 2026 لكي يحقق سهمها عوائد.