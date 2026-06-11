الولايات المتحدة: انتعاش بعد تراجع، وترامب يهدد باستئناف الحرب مع إيران

يشهد مطلع جلسة الخميس في وول ستريت تصحيحًا طفيفًا نحو الأعلى، يُرجّح أن يكون انتعاشًا مؤقتًا بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الجلسات القليلة الماضية.
- يتصدر مؤشر راسل قائمة المؤشرات الرابحة في بداية الجلسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة تقارب 1%. وبعيدًا عن تأثير هذا الانتعاش، من المحتمل أن يشهد السوق ضغوطًا على الاحتياطي الفيدرالي من سوق العمل، فضلًا عن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، ما قد يدفعه إلى عدم تشديد سياسته النقدية.
- من أبرز الأخبار التي قد تُحدد مسار جلستي اليوم والغد تصريحات دونالد ترامب بشأن إيران. فبعد أسابيع من الخطاب التهدئةي، يُشير الرئيس بوضوح إلى احتمالية كبيرة للعودة إلى قصف إيران.
- تشير تقارير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركة OpenAI قد تدخل في حرب أسعار شرسة مع شركة Anthropic قبل طرحها للاكتتاب العام.
البيانات الاقتصادية الكلية
- في الولايات المتحدة، نُشرت بيانات اقتصادية كلية رئيسية تتعلق بالتضخم وأسعار المنتجين.
- فاجأت بيانات سوق العمل السوق بتراجع طفيف، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة من 225 ألفًا إلى 229 ألفًا، مقابل توقعات بانخفاضها إلى 220 ألفًا.
جاءت نتائج التضخم في مؤشر أسعار المنتجين متباينة. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي فوق التوقعات إلى 6.5%، بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي دون التوقعات إلى 4.9%. يشير هذا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العامة قد تكون أضعف مما يعكسه السوق، وأن ارتفاع الأسعار يتأثر بشكل أكبر من المتوقع بقطاع الطاقة.
US100 (D1)
نجح المشترون في الدفاع عن منطقة المقاومة عند 28,440، حيث يتقاطع مستويي فيبوناتشي 61.8% و161.8%. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا أيضًا عند هذا المستوى. ولا يزال زخم المتوسط المتحرك الأسي يشير بقوة إلى اتجاه صعودي، وقد انخفض مؤشر القوة النسبية بالفعل إلى حوالي 40، مما يهيئ ظروفًا مواتية لحركة تصحيحية صعودية. الهدف الأول للطلب هو مستوى المقاومة عند مستوى فيبوناتشي 38.2%. في حال تراجعت المكاسب وانخفض السعر دون مستوى المقاومة الأخير، فإن مستوى الدعم التالي للمشترين هو مستوى فيبوناتشي 78.6%، أي حوالي 27,500 دولار أمريكي. المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- أوراكل (ORCL.US): أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2026؛ وانخفض سعر السهم بنحو 8% في التداولات المسائية. وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 19.2 مليار دولار، وبلغ ربح السهم 2.11 دولار. كان نمو إيرادات قطاع الحوسبة السحابية بنسبة تصل إلى 90%، وزيادة المستحقات بنسبة 363% على أساس سنوي، من العوامل الإيجابية بشكل خاص للمستثمرين. مع ذلك، لم تكن هذه النتائج القوية كافية لصرف الانتباه عن قفزة هائلة أخرى في النفقات الرأسمالية، حيث بلغت 55.7 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
- نافان (NAVN.US): تُشغّل الشركة منصة ذكاء اصطناعي لدعم تخطيط السفر وتسوية النفقات. أظهرت نتائج الربع الثاني ارتفاع ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 0.08 دولار أمريكي، أي ثمانية أضعاف توقعات السوق، بينما نمت الإيرادات إلى 220 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي. ولعل الأهم من ذلك هو الزيادة بنسبة 50% على أساس سنوي في الحجوزات، والتي - إلى جانب رفع توقعات الإيرادات إلى أكثر من 900 مليون دولار أمريكي للسنة المالية - رفعت سعر السهم بنحو 50% في التداولات المسائية.
- سانديسك (SNDK.US): أثرت النفقات الرأسمالية الضخمة لشركة أوراكل سلبًا على تقييم الشركة، لكن تأكيد التزامات شركات الحوسبة السحابية العملاقة يدعم تقييمات شركات تصنيع أشباه الموصلات والذاكرة. وتتراوح مكاسب القطاع بين 4 و6%.
- فايرفلاي إيروسبيس (FLY.US): تدعم التوقعات المحيطة بطرح أسهم سبيس إكس للاكتتاب العام تقييمات شركات قطاع الفضاء. وقد ارتفع سعر السهم بأكثر من 4%.
- أدوبي (ADBE.US): من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها بعد انتهاء الجلسة. ويتوقع السوق أن يتجاوز ربح السهم 5.8 دولار أمريكي، وأن تصل الإيرادات إلى حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي. وإلى جانب الأرقام، سيكون للرسائل والتوجيهات دورٌ حاسم، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
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