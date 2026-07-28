التقويم الاقتصادي: باي بال وفيزا وكوكاكولا ستطغى على البيانات الاقتصادية الكلية (28/07/2026)

هيمنت أخبار الشرق الأوسط على بداية الأسبوع، لكن من المرجح أن يتحول التركيز الآن نحو أرباح الشركات واجتماعات البنوك المركزية.

تشمل التقارير المرتقبة تقارير مايكروسوفت وميتا (كلاهما يوم الأربعاء صباحًا)، بالإضافة إلى تقارير آبل وأمازون (كلاهما يوم الخميس صباحًا).

في غضون ذلك، سيتخذ الاحتياطي الفيدرالي (الأربعاء) وبنك إنجلترا (الخميس) قرارات بشأن أسعار الفائدة.

يختتم الأسبوع باجتماع بنك اليابان (من مساء الخميس إلى الجمعة)، وبيانات التضخم لشهر يوليو من الدول الأوروبية (الخميس/الجمعة)، وقراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو من الولايات المتحدة (الخميس).

لا نتوقع أي تغييرات في أسعار الفائدة من أي من البنوك. مع ذلك، من المتوقع أن تحافظ جميعها على لهجة متشددة، مما يدفع الأسواق نحو رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي (وهو السيناريو الأساسي حاليًا لكل بنك).

يبقى الوضع هادئًا نسبيًا اليوم.

قبل افتتاح السوق، ننتظر بيانات باي بال، وكوكاكولا، وبوينغ، ويو بي إس، وكورنينج، وستاندرد آند بورز، ويونيليفر. بعد إغلاق السوق، ستصدر التقارير الفصلية لشركات فيزا، وبلوم إنرجي، وسيغيت، وويست مانجمنت، وكي إل إيه، وفورد.

من وجهة نظرنا، ستكون البيانات الاقتصادية الكلية الهامة قليلة. سنركز فقط على تقرير معهد البترول الأمريكي (API) حول تغيرات مخزونات النفط الخام، والمقرر صدوره الساعة 9:30 مساءً.

🌏 أهم منشورات الاقتصاد الكلي

الاثنين

ألمانيا

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في منطقة الخليج العربي، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال (Ifo) في ألمانيا إلى 86.6، بينما ارتفعت توقعات الأعمال إلى 86.7. لا يعود هذا التحسن إلى زيادة الطلب فحسب، بل أيضًا إلى حل اختناقات سلاسل التوريد الرئيسية. تتوافق البيانات إلى حد كبير مع مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة، والتي تشير إلى درجة من التعافي الاقتصادي، لا سيما في القطاع الصناعي. في المقابل، لم يُلاحظ أي تحسن في تقييم الوضع الحالي.

الولايات المتحدة

ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو، وهو معدل أقل بكثير من النسبة المتوقعة البالغة 2.5%. كانت الأسواق تأمل في انتعاش أقوى بعد انخفاضها بنسبة 4% في مايو. يعود ضعف القراءة بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب في قطاع النقل. وقد أظهرت طلبات السلع الرأسمالية الأساسية مرونة، مما ساهم في استقرار المعنويات إلى حد ما. علاوة على ذلك، كان من الواضح زيادة الإنفاق على المكونات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ وكانت أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية المحرك الرئيسي لانتعاش شهر يونيو (+3.1% شهريًا). كما كان الأداء جيدًا في المعادن الأساسية (+1.1% شهريًا) وكذلك المعدات والأجهزة الكهربائية (+0.9% شهريًا).

الثلاثاء

أستراليا

في اجتماع مؤسسة أنيكا في سيدني، ألقت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، كلمة. وأشارت إلى أنه في حين أن التضخم الأساسي يرتفع بشكل كبير بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر مايو، إلا أنه لا يزال عند مستوى مرتفع بشكل غير مقبول. ومن المرجح أن يكون من الضروري حدوث مزيد من التراجع في الطلب المحلي وتباطؤ في سوق العمل. بالنسبة للسوق، اعتُبرت هذه التصريحات غير كافية. فقد انخفضت تقييمات رفع أسعار الفائدة، ولم يعد الارتفاع التالي مُسعّرًا بالكامل.

📆 جدول الأعمال الاقتصادي الكلي

الثلاثاء

الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (يوليو)

الوقت: 3:00 مساءً

السابق: 91.2

التوقعات: 92.4

تقرير معهد البترول الأمريكي حول تغيرات مخزونات النفط الخام

الوقت: 9:30 مساءً

السابق: +2.6 مليون

التوقعات: -1.5 مليون

الخميس

أستراليا: معدل التضخم (الربع الثاني)

الوقت: 2:30 صباحًا

السابق: 4.1%

التوقعات: 4.1%

🗂️ إعلانات الأرباح

بوينغ ($ BA.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

SNDL ($SNDL.US) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

باي بال ($ PYPL.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

كوكاكولا ($ KO.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

رويال كاريبيان ($ RCL.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

يو بي إس ( UPS.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

كورنينج ( GLW.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

فورد ( F.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

تيلراي ( TLRY.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

فيزا ( V.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

بلوم إنرجي ( BE.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

إي إيه ( EA.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

سيجيت ( STX.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

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