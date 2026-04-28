الإمارات تعيد رسم ملامح سياستها النفطية بخروجها من أوبك

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك+، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو 2026. ويعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً في مسار السياسة النفطية للدولة، بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد وتطورات قطاع الطاقة لديها.

ويأتي القرار في إطار سعي الإمارات إلى تسريع الاستثمارات في قدراتها الإنتاجية المحلية، وتعزيز مكانتها كمنتج موثوق للطاقة على المستوى العالمي. كما يعكس التزامها بمواكبة التحولات في أسواق الطاقة الدولية، والاستجابة بمرونة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وقد استندت هذه الخطوة إلى مراجعة شاملة لسياسات الإنتاج الحالية والمستقبلية، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الإمدادات، خاصة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وفي المقابل، تشير المؤشرات إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال المديين المتوسط والبعيد، ما يتطلب نهجاً أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وتؤكد الإمارات أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توافر إمدادات مستقرة ومرنة وبأسعار مناسبة. ولهذا، ركزت استثماراتها خلال السنوات الماضية على تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، مع الحفاظ على استمرارية الإمدادات.

ويُذكر أن علاقة الإمارات بمنظمة أوبك تمتد لأكثر من خمسة عقود، حيث انضمت إليها عام 1967 عبر إمارة أبو ظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971. وخلال هذه الفترة، لعبت الدولة دوراً مهماً في دعم استقرار أسواق النفط وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة.

ويعكس قرار الانسحاب تطوراً في سياسات قطاع الطاقة الإماراتي، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق، مع استمرار التزامها بدعم استقرار الأسواق العالمية بطريقة مدروسة. كما ستواصل الدولة زيادة إنتاجها بشكل تدريجي يتماشى مع الطلب العالمي وظروف السوق.

وتتمتع الإمارات بميزة تنافسية من حيث انخفاض تكلفة إنتاج النفط ومستويات الانبعاثات الكربونية، ما يعزز دورها في دعم النمو الاقتصادي العالمي والمساهمة في جهود الحد من التغير المناخي.

وفي مرحلة ما بعد أوبك، ستواصل الإمارات التعاون مع شركائها لتطوير مواردها الطبيعية، ودعم خطط التنويع الاقتصادي. كما ستستمر في الاستثمار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.

ويؤكد هذا القرار أن الإمارات لا تزال ملتزمة بمبادئ التعاون الدولي واستقرار الأسواق، لكنه يمنحها في الوقت ذاته مساحة أوسع لتحديد سياساتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويلبي احتياجات شركائها والأسواق العالمية في المستقبل.