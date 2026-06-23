الإمارات تدشن عصر النقل بالسكك الحديدية للركاب

خطوة تاريخية نحو شبكة نقل وطنية متكاملة

تستعد دولة الإمارات لإطلاق المرحلة التمهيدية من خدمات نقل الركاب عبر شبكة قطارات الاتحاد اعتباراً من 30 يونيو، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الوطني. وستربط الخدمة في مرحلتها الأولى بين أبوظبي والفجيرة، مع تقليص زمن الرحلة إلى نحو ساعة و45 دقيقة فقط، ما يوفر خياراً سريعاً ومريحاً للتنقل بين الإمارتين.

ويعد هذا المشروع أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية من خلال توفير منظومة نقل حديثة ومستدامة.

التشغيل الكامل للشبكة في 2027

أكدت شركة قطارات الاتحاد أن خدمات الركاب ستدخل مرحلة التشغيل الكامل خلال عام 2027، لتتيح للمواطنين والمقيمين والزوار إمكانية التنقل بسهولة بين أهم المدن والمراكز الحيوية في الدولة.

وستشكل شبكة القطارات إضافة نوعية للبنية التحتية للنقل في الإمارات، حيث ستدعم حركة الأفراد وتكمل شبكة الطرق الحالية، مع المساهمة في تقليل الازدحام وتعزيز حلول التنقل الصديقة للبيئة.

قطارات سريعة تربط 11 مدينة ومنطقة

من المقرر أن تصل سرعة القطارات إلى 200 كيلومتر في الساعة، ما يجعلها من أسرع وسائل النقل البري داخل الدولة. كما ستربط الشبكة في مراحلها الأولى 11 مدينة ومنطقة رئيسية، تشمل مواقع استراتيجية في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة.

وتضم المحطات الأولى للشبكة كلاً من: مدينة محمد بن زايد، السلع، الظنة، المرفأ، مدينة زايد، مزيرعة، الفاية، جميرا جولف إستيتس، المدينة الجامعية، الذيد، والهلال في الفجيرة، ما يعزز الربط بين المراكز السكانية والاقتصادية المختلفة.

تجربة سفر حديثة ومريحة

ستوفر قطارات الاتحاد تجربة سفر متطورة تجمع بين الراحة والكفاءة، حيث تم تصميم العربات لتلبية احتياجات مختلف فئات الركاب. وسيتمكن المسافرون من الاستفادة من مساحات مخصصة للعمل أو القراءة أو الاسترخاء أثناء الرحلة.

كما ستضم القطارات مقاعد مريحة، وأنظمة معلومات وترفيه حديثة، ومحطات لشحن الأجهزة الإلكترونية، وخدمات للمأكولات والمشروبات، ومساحات واسعة للأرجل، بالإضافة إلى أنظمة تكييف متقدمة تضمن تجربة سفر مريحة طوال الرحلة.

دعم الاقتصاد والسياحة والتنقل المستدام

يمثل مشروع قطارات الركاب امتداداً للنجاح الذي حققته خدمات الشحن التابعة لقطارات الاتحاد، والتي تنقل البضائع عبر مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن تسهم الشبكة الجديدة في إعادة تشكيل أنماط السفر الداخلي، من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة تربط أبرز المدن الإماراتية.

كما يتوقع أن يدعم المشروع نمو قطاعات السياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز أهداف الاستدامة عبر تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.