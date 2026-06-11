«الإمارات» تتصدّر الناقلات الدولية في السعة التشغيلية خلال يونيو

تربعت «طيران الإمارات» على صدارة شركات الطيران العالمية من حيث السعة التشغيلية، خلال يونيو مسجلة أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران وتحليل مؤشرات الأداء التشغيلي عالمياً.

يُعد مؤشر المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK) من أبرز المقاييس الاستراتيجية المستخدمة، لتقييم حجم العمليات الدولية لشركات الطيران، إذ يعكس إجمالي الطاقة الاستيعابية المعروضة في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أنه أظهرت بيانات التقرير أن «طيران الإمارات» ستوفر، خلال يونيو، نحو 26.3 مليار مقعد/كيلومتر متاح، متقدمة بنسبة 5.3% على شركة «رايان إير»، التي جاءت في المركز الثاني عالمياً بسعة بلغت 24.9 مليار مقعد/كيلومتر على الرحلات الدولية.

يشار أنه يعكس هذا الأداء الريادي حجم الاستثمارات التي ضختها الناقلة في تطوير أسطولها الحديث والمتنوع، الذي يضم طائرات بعيدة المدى مثل «إيرباص A380» و«بوينج 777» و«إيرباص A350»، ما أسهم في تعزيز قدرتها على زيادة السعة المقعدية الدولية مع الحفاظ على مستويات الخدمة المتميزة.

بحسب مؤشرات السعة التشغيلية العالمية لشهر يونيو 2026، حلت شركة يونايتد الأمريكية في المركز الثالث بإجمالي 22.8 مليار مقعد/كيلومتر متاح، تلتها الخطوط الجوية التركية في المركز الرابع بنحو 19.5 مليار مقعد/كيلومتر. وجاءت الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الخامسة بسعة بلغت 17.4 مليار مقعد/كيلومتر.

من جانب آخر، واصلت «الاتحاد للطيران» تعزيز حضورها العالمي، بعدما حلت في المرتبة السادسة عشرة عالمياً، مسجلة نمواً في السعة التشغيلية بلغ 11.1% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.