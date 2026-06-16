الأسهم الأوروبية ترتفع مجدداً 🔼 دول الاتحاد الأوروبي الخمسين تقترب من مستوى قياسي

لا تزال مؤشرات الأسهم الأوروبية قريبة من مستويات قياسية، ولكن بعد انتعاش قوي، يعود المستثمرون تدريجيًا إلى التركيز على أساسيات الاقتصاد. وقد ساهم انخفاض حدة التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط في تحسين معنويات السوق، إلا أن المستثمرين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت هذه العوامل وحدها كافية لدعم المزيد من المكاسب. وينتظر المشاركون في السوق تفاصيل إضافية عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، بينما يعيدون تقييم توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا.

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4% يوم الاثنين، بينما ربح مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3%. وكانت مكاسب يوم الثلاثاء أكثر تواضعًا، حيث ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.5%، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5%، وأضاف مؤشر فوتسي 100 نسبة 0.5%، وتقدم مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.4%. لقد تم بالفعل استيعاب جزء كبير من التفاؤل الأولي في السوق. ويتطلع المستثمرون الآن إلى الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية وتقييم ما إذا كان انخفاض أسعار الطاقة سيؤدي إلى تحسن مستدام في الأوضاع الاقتصادية.

تعرضت شركتا شل وبي بي لضغوط عقب انخفاض أسعار النفط، مما حدّ من إمكانية ارتفاع المؤشر القياسي في المملكة المتحدة. وبينما يُعد انخفاض أسعار النفط إيجابياً للمستهلكين والعديد من قطاعات الاقتصاد، فإنه يُشير إلى ضعف هوامش الربح وتدفقات النقد لدى منتجي الطاقة. ونتيجة لذلك، سارع المستثمرون إلى تحويل رؤوس أموالهم من أسهم النفط والغاز إلى قطاعات أكثر حساسية لتكاليف الوقود وثقة المستهلك. وكانت شركات الطيران وشركات السفر ومنتجي السلع الفاخرة من بين أفضل القطاعات أداءً. ويراهن المستثمرون على أن انخفاض أسعار الوقود قد يُحسّن هوامش ربح شركات الطيران، في حين أن انخفاض الضغوط التضخمية قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي.

أسهم السلع الفاخرة والسفر تستفيد من انخفاض أسعار النفط

كان قطاع السلع الفاخرة من أكبر المستفيدين من تحسن ثقة المستهلك. وارتفعت أسهم شركات LVMH وهيرميس وكيرينغ وفيراري وديور مع بدء المستثمرين في استيعاب توقعات أقوى للإنفاق الاستهلاكي على المنتجات الفاخرة. شهدت أسهم شركات السفر والطيران ديناميكية مماثلة. فقد اجتذبت شركات لوفتهانزا، وتوي، وآي إيه جي، وأكور، وإيزي جيت مشترين، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف ضغوط التكاليف في قطاع النقل.

ومن بين الشركات الفردية، برزت شركة شنايدر إلكتريك بعد إعلانها عن شراكة مع فوكسكون تركز على بنية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه الصفقة مؤشراً هاماً، إذ تواصل أوروبا البحث عن سبل للمشاركة بشكل أكثر فعالية في طفرة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي.

عودة التركيز على العوامل الأساسية

مع انحسار المخاطر الجيوسياسية، يعود المستثمرون للتركيز على القضايا التقليدية: التضخم، والنمو الاقتصادي، وربحية الشركات. وقد ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 8% تقريباً منذ بداية العام، مما قلص الفجوة في الأداء مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي.

ويكمن التحدي الذي يواجه أوروبا في افتقارها إلى قطاع تكنولوجي قوي كقطاع الولايات المتحدة. بينما لا تزال أسواق الأسهم الأمريكية وأجزاء من أسواق الأسهم الآسيوية مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا العملاقة، تبقى الأسواق الأوروبية أكثر اعتمادًا على البنوك والشركات الصناعية وشركات السلع الفاخرة ومنتجي الطاقة. وهذا يعني أن تحقيق المزيد من المكاسب قد يتطلب أدلة أقوى على تحسن الوضع الاقتصادي. وقد لا يكون انخفاض أسعار النفط وحده كافيًا إذا استمرت الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل وضعف الطلب والضغط على هوامش الربح.

التضخم لا يزال هاجسًا للمستثمرين

أظهرت بيانات ألمانية ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.9% على أساس سنوي في مايو. ورغم أن هذا يمثل تباطؤًا مقارنةً بزيادة أبريل البالغة 6.3%، إلا أنه لا يزال يشير إلى استمرار ضغوط التكاليف داخل الاقتصاد. وحذر يواكيم ناجل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، من أن أسواق الطاقة العالمية قد تحتاج إلى عدة أشهر للعودة إلى وضعها الطبيعي تمامًا بعد الاضطرابات الأخيرة. وتُذكّر تصريحاته المستثمرين بأن المستثمرين قد يتسرعون في افتراض أن انخفاض أسعار النفط سيحل مخاوف التضخم فورًا.

على مستوى الشركات، لفتت شركة STMicroelectronics الأنظار بعد انخفاض أسهمها عقب الإعلان عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار. مع تداول المؤشرات الأوروبية قرب مستويات قياسية، من المرجح أن يصبح المستثمرون أكثر حساسية لقرارات تمويل الشركات وتطورات أرباحها.

لا تزال أسواق الأسهم الأوروبية تتمتع بالمرونة، لكن المكاسب السهلة المرتبطة بتهدئة التوترات الجيوسياسية قد تكون على وشك الانتهاء. من الآن فصاعدًا، سيعتمد اتجاه السوق بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية، واتجاهات التضخم، وأرباح الشركات، وقدرة الشركات على الحفاظ على هوامش الربح في بيئة تشغيلية أكثر صعوبة.

يتداول عقد يورو ستوكس 50 الآجل اليوم على ارتفاع، ويختبر مجددًا المستويات القياسية التي بلغها خلال الجلسة السابقة.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5