البحر الأحمر، ولكن ليس المؤشرات: آثار حصار باب المندب.

أعلنت إحدى المنظمات الرئيسية المنضوية تحت ما يُسمى بـ"محور المقاومة" الإيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، مطلع هذا الأسبوع، عن إنهاء الحصار المفروض على السعودية، بزعم ردّها على تصاعد النشاط الأمريكي في المنطقة بعد انهيار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

مع ذلك، لا يبدو أن مؤشرات الأسهم ولا أسعار الطاقة تُولي هذا الأمر اهتمامًا يُذكر. لماذا؟

يُطرح سؤالان: ما مدى أهمية الملاحة عبر البحر الأحمر، لا سيما بالنسبة لسوق النفط، وتحديدًا في سياق الصراع مع إيران؟

فقط بعد معرفة إجابة هذا السؤال يُمكننا اتخاذه نقطة انطلاق لفهم ديناميكيات الأسعار الحالية (بشكل رئيسي) في سوق النفط.

علينا أن نبدأ بالعودة إلى عام 2023، حين تمكّن الحوثيون لأول مرة من تعطيل الملاحة في البحر الأحمر بشكلٍ خطير. وقد أدت تحركات دول الخليج والتحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى إضعاف قدرتهم بشكلٍ كبير على مهاجمة البنية التحتية والسفن في المنطقة. نظراً للوضع الصعب الذي تمر به إيران، فإن الحصار والحظر المفروضين على البلدين يحدّان من قدرتهما على تجديد مخزوناتهما من الأسلحة.

مع ذلك، فإن تهميش الحوثيين ليس سوى جزء من المشكلة. فعلى الرغم من انخفاض مستوى الخطر، لا يزال العديد من مالكي السفن يتجنبون المنطقة.

عبور السفن اليومي: السويس وباب المندب

بلغت حركة الشحن ذروتها عبر المضيق عام 2023، ومنذ ذلك الحين، شهدت انخفاضًا تدريجيًا وواضحًا. اليوم، يبلغ عدد السفن التي تعبر كلا الممرين الحيويين يوميًا ما يزيد قليلًا عن نصف ذروة أواخر عام 2023. هذا يعني أن تهديد الحوثيين قد تم استيعابه في السوق وأصبح واضحًا على خرائط الشحن، ليس منذ الأمس أو بداية العام، بل منذ أكثر من عامين.

ليست كل السفن متساوية. ليست كل سفينة شحن سفينة حاويات. يراقب السوق حاليًا أسعار النفط بقلق، لذا يحتاج المحللون والمستثمرون إلى التركيز على ناقلات النفط العملاقة. هنا الوضع أكثر تعقيدًا.

وفقًا لبيانات من جهات متعددة، منها الهيئة الوطنية لنقل النفط (SCNT) ورويترز وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، على الرغم من انخفاض عدد السفن عند كلا مخرجي حوض البحر الأحمر، فقد ازداد حجم النفط المنقول في المنطقة بشكل ملحوظ، وخاصة في مضيق باب المندب، حيث بلغت الزيادة حوالي 40%. في ضوء ذلك، من الواضح أن إغلاق المضيق سيرفع الأسعار، أليس كذلك؟

حجم عبور النفط: باب المندب

العنصر المفقود في معادلة التسعير هو الحجم والسياق. زيادة بنسبة 40% اليوم تعني مستوى 7.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يقل قليلًا عن 7% من الطلب العالمي اليومي. لو أُغلق مضيق باب المندب غدًا بالكامل، فلن يعني ذلك انقطاع 25% أو 15% أو حتى 10% من حجم نقل النفط العالمي، بل سيقتصر على حوالي 7% فقط.

كما أن الإغلاق الكامل غير مرجح نظرًا لتضاؤل ​​قدرة الحوثيين على شن هجمات في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، وعلى عكس الخليج العربي، يمتلك البحر الأحمر منفذين بدلًا من منفذ واحد.

سيزداد الوضع سوءًا قبل أن يتحسن.

إذن، هل يمكننا في هذا السياق أن نستنتج أن "كل شيء سيكون على ما يرام"؟ للأسف، لا. بمعنى ما، يُعدّ مضيق باب المندب نموذجًا أوليًا للوضع الراهن الذي يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إليه في الخليج العربي، أي استخدام العقوبات والغارات الجوية للحدّ من قدرة إيران على الهجوم إلى درجة يصبح فيها المرور عبر مضيق هرمز مستوىً مقبولًا من المخاطرة لأصحاب السفن. هل يُمكن لهذا أن ينجح؟

من خلال تحليل الوضع الراهن في المضيق، يُمكننا جمع مجموعة من الملاحظات واستخلاص النتائج منها:

من الواضح أن الولايات المتحدة وسّعت نطاق وطبيعة هجماتها على إيران. لم يعد الأمر يقتصر على القوة الجوية والبحرية فحسب، بل يشمل بشكل متزايد منصات إطلاق أرضية.

تشمل الأهداف الآن ليس فقط منشآت الحرس الثوري الإيراني، بل أيضًا منشآت الجيش الإيراني النظامي.

ينبغي أيضًا إيلاء اهتمام خاص للهجمات على الجسور والطرق والأنفاق في جنوب إيران. إن قطع موانئ بندر عباس عن بقية البلاد أمر سهل بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنه يُشير إلى استعدادها لمواصلة التصعيد تدريجيًا. بل يمكن اعتبار هذا تمهيدًا للاستيلاء على جزر في الخليج العربي.

والأسوأ من ذلك، أن إيران هاجمت، بحسب مزاعم، محطات تحلية المياه في الكويت. تشير هذه المعلومات إلى أن إيران تشعر بتهديد وجودي، وقد تلجأ إلى الخطوة الأكثر تطرفًا: محاولة تعطيل البنية التحتية للمياه في دول أخرى في الخليج العربي.

حتى من هذه المعلومات المتفرقة، يمكن استنتاج أن الولايات المتحدة تُرجّح أنها تُخطط لتصعيد كبير، ستكون له تداعيات قصيرة ومتوسطة الأجل على التقييمات، ليس فقط للنفط، بل أيضًا، وإن بدرجة محدودة، لمؤشرات الأسهم.

النفط (D1)

المصدر: xStation5

على المدى البعيد، لا يبدو أن إيران تملك أي فرصة لتحقيق مطالبها القصوى، وقد تدهور وضعها الاقتصادي على مدى أشهر من "مريع" إلى "كارثي". يدرك السوق ذلك، وبالنظر إلى جميع إجراءات التخفيف التي اتخذها المشاركون فيه، فلا ينبغي لهم توقع ارتفاعات تتجاوز المستويات السابقة أو زيادات كبيرة في توقعات أسعار المحروقات على المدى البعيد.